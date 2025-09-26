Racing apuesta fuerte en la visita a Tristán Suárez, soñando con el Reducido

A cuatro puntos de la zona del Reducido y con seis en juego, es hora de pisar a fondo el acelerador en Racing de Nueva Italia, y este sábado buscará los tres puntos en su visita a Tristán Suárez, a las 19 y por la penúltima fecha de la Zona A, primera fase.
No es tarea sencilla, por la irregularidad que mostró Racing en todo el torneo, por lo que le cuesta ganar de visitante, por que nunca pudo derrotar a su rival de turno y que además marcha invicto en su cancha desde agosto del 2024.
Por si fuera poco, Hernán Medina pierde a Pablo Chavarría por lesión, el goleador y delantero más importante de la Academia. Y tampoco estará Valentín Perales (cinco amarillas), de lo más regular en la defensa.
En principio, Leonel Monti va por “Chava” y acompañando a Sergio González, y en la zaga central estará Gianfranco Ferrero, con Leonardo Fernández de lateral por izquierda.
La formación Albiceleste sería entonces con Mauricio Maslovsky; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Ferrero y Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Francisco Monticelli; Monti y González.
CÓMO ESTÁ RACING EN LA TABLA
Racing aspira a un triunfo como único boleto para seguir en carrera por la clasificación al Reducido. Suma 41 puntos y el último que entra es Maipú de Mendoza, con 45. Los mendocinos reciben este domingo a las 16.30 a Colegiales, que tiene la misma cantidad de puntos que la Academia.
Pero además, una victoria de Racing lo pondría a dos puntos de Tristán Suárez, su rival de este sábado y que presenta un bajón en las últimas presentaciones. Por la última fecha la Academia jugará con Gimnasia y Tiro de Salta en el Miguel Sancho, mientras que Tristán será visitante de Quilmes; Maipú visitante del escolta Atlanta y Colegiales recibirá a líder Deportivo Madryn.