Racing apuesta fuerte en la visita a Tristán Suárez, soñando con el Reducido

A cuatro puntos de la zona del Reducido y con seis en juego, es hora de pisar a fondo el acelerador en Racing de Nueva Italia, y este sábado buscará los tres puntos en su visita a Tristán Suárez, a las 19 y por la penúltima fecha de la Zona A, primera fase.

No es tarea sencilla, por la irregularidad que mostró Racing en todo el torneo, por lo que le cuesta ganar de visitante, por que nunca pudo derrotar a su rival de turno y que además marcha invicto en su cancha desde agosto del 2024.

Racing le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán y está con chances de meterse al Reducido por el segundo ascenso en las últimas dos fechas. (Javier Ferreyra / La Voz)

Por si fuera poco, Hernán Medina pierde a Pablo Chavarría por lesión, el goleador y delantero más importante de la Academia. Y tampoco estará Valentín Perales (cinco amarillas), de lo más regular en la defensa.

Pablo Chavarría, delantero de Racing, que marcó el 2-0 parcial de la Academia ante Colegiales en Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En principio, Leonel Monti va por “Chava” y acompañando a Sergio González, y en la zaga central estará Gianfranco Ferrero, con Leonardo Fernández de lateral por izquierda.

Racing recibió a Colegiales por la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

📝 La lista de convocados 🆚 Tristán Suárez para la fecha 33 de la #PrimeraNacional



¡Vamos Racing! 🇸🇲👊🏼 pic.twitter.com/9Q03BBj5Lu — Club Atlético Racing (@ClubARacing) September 26, 2025

La formación Albiceleste sería entonces con Mauricio Maslovsky; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Ferrero y Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Francisco Monticelli; Monti y González.

CÓMO ESTÁ RACING EN LA TABLA

Racing aspira a un triunfo como único boleto para seguir en carrera por la clasificación al Reducido. Suma 41 puntos y el último que entra es Maipú de Mendoza, con 45. Los mendocinos reciben este domingo a las 16.30 a Colegiales, que tiene la misma cantidad de puntos que la Academia.

Futbol Nacional . Racing le ganó a Patronato 1 a 0 en Nueva Italia. Ramiro Pereyra /LaVoz

Pero además, una victoria de Racing lo pondría a dos puntos de Tristán Suárez, su rival de este sábado y que presenta un bajón en las últimas presentaciones. Por la última fecha la Academia jugará con Gimnasia y Tiro de Salta en el Miguel Sancho, mientras que Tristán será visitante de Quilmes; Maipú visitante del escolta Atlanta y Colegiales recibirá a líder Deportivo Madryn.