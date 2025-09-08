Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 8 de septiembre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

8 de septiembre de 2025,

Los ganadores de la quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 8 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 7142, seguido del 3551 y el 3228, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 7142 - la Zapatilla
  2. 3551 - el Serrucho
  3. 3828 - el Cerro
  4. 9944
  5. 5588
  6. 2052
  7. 5183
  8. 9720
  9. 6912
  10. 7666
  11. 2241
  12. 5031
  13. 4824
  14. 9622
  15. 8122
  16. 7845
  17. 2883
  18. 4685
  19. 1212
  20. 1772

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 7142 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 42 representa la Zapatilla.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

