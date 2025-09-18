Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este jueves 18 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este jueves 18 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este jueves fueron: en primer lugar el 3030, seguido del 2268 y el 6724, en segunda y tercera posición, respectivamente.

3030- Santa Rosa 2268- los Sobrinos 6724- el Caballo 0584 3021 0096 0742 4924 3575 7420 4420 1659 2108 0044 3592 9671 9689 6969 1179 0647

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 3030 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 30 representa la Santa Rosa.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

Como todas la tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este jueves no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

