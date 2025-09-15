Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 15 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 15 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 15 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 3129, seguido del 4716 y el 8973, en segunda y tercera posición, respectivamente.

3129 - el San Pedro 4716 - el Anillo 8973 - el Hospital 0529 9157 3055 1209 0841 9233 8409 3479 3987 2030 8650 7983 0225 8657 4135 9256 0596

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 15 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 9009, seguido del 4058 y el 6336, en segunda y tercera posición, respectivamente.

9009 - el Arroyo 4058 - el Ahogado 6336 - las Castañas 6367 6237 8154 8848 0898 6104 1910 1774 1412 9379 2379 7717 8098 3770 3548 5052 5458

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 3129 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 29 representa el San Pedro.

En la Matutina, el 9009 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 09 representa el Arroyo.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.