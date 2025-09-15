Vía Córdoba / Video

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 15 de septiembre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

15 de septiembre de 2025,

Sorteo de la Quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 15 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 15 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 3129, seguido del 4716 y el 8973, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 3129 - el San Pedro
  2. 4716 - el Anillo
  3. 8973 - el Hospital
  4. 0529
  5. 9157
  6. 3055
  7. 1209
  8. 0841
  9. 9233
  10. 8409
  11. 3479
  12. 3987
  13. 2030
  14. 8650
  15. 7983
  16. 0225
  17. 8657
  18. 4135
  19. 9256
  20. 0596

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 15 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 9009, seguido del 4058 y el 6336, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 9009 - el Arroyo
  2. 4058 - el Ahogado
  3. 6336 - las Castañas
  4. 6367
  5. 6237
  6. 8154
  7. 8848
  8. 0898
  9. 6104
  10. 1910
  11. 1774
  12. 1412
  13. 9379
  14. 2379
  15. 7717
  16. 8098
  17. 3770
  18. 3548
  19. 5052
  20. 5458

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 3129 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 29 representa el San Pedro.

En la Matutina, el 9009 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 09 representa el Arroyo.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

