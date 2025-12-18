Quién es Walter Mercuri, el nuevo marido de Loly Antoniale que vive en Miami

La cordobesa Loly Antoniale contrajo matrimonio con Walter Mercuri, quien fue captado junto a su pareja en Argentina. La imagen provocó revuelo en las redes sociales y la comunidad empezó a preguntarse quién es el nuevo marido de la modelo.

Quién es Walter Mercuri, el nuevo marido de Loly Antoniale

Walter Gabriel Mercuri Rivero nació el 1 de mayo de 1968 en Santiago del Estero, según los registros en internet que difunde Estados Unidos. El hombre es un empresario y manager que dejó el país para vivir en Miami.

Loly Antoniale reapareció con su nuevo marido, Walter Mercuri.

Desde el barrio de Fort Lauderdale, el mánager y empresario representa a figuras de talla mundial en el mundo de la música. Marc Anthony, Wisin y Yandel son de sus artistas más resonantes en su cartera de clientes.

Al igual que Loly, Mercuri tampoco es de utilizar con frecuencia las redes sociales por lo que su vida social no trasciende en las plataformas. En este contexto, ambos se casaron formalmente el 21 de septiembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

Andrea Taboada, panelista de LAM en 2022, informó en aquel entonces que la modelo se casó en el Estado de la Florida. Por su parte, Nazarena Vélez deslizó que la ceremonia no fue una verdadera fiesta, sino una íntima celebración que contó con la presencia de la madre de la cordobesa.