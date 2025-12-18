Loly Antoniale reapareció con su nuevo marido: “Lo trajo acá a Córdoba”

Luego de haberse mudado a Miami y meses de silencio en las redes sociales, Loly Antoniale reapareció. La modelo volvió a la Argentina, donde fue vista en la provincia de Córdoba junto a su nuevo marido.

Loly Antoniale reapareció con su nuevo marido en Córdoba

“Hace un mes que está entre nosotros, siempre viene para las fiestas en general a pasar con su mamá en Córdoba. Pero ahora vino con el marido”, expresó Ángel de Brito, en su programa, El ejército de LAM.

Loly Antoniale reapareció con su nuevo marido, Walter Mercuri.

Según el comunicador de América, arribó con Walter Mercuri, representante de artistas nacionales que se mudó a la ciudad de los Estados Unidos hace un tiempo. A su vez, compartió una imagen en la que señaló: "El de la izquierda es el marido“.

Qué había pasado con Loly Antoniale

Nadie supo nada de la modelo durante bastante tiempo. El mundo del espectáculo especuló por alguna declaración sobre los episodios que protagonizó Morena Rial, quien se presentó desde la cárcel para el próximo Gran Hermano.

El usuario aseguró que Loly Antoniale está bien y que tuvo un problema con su cuenta.

PIDEN CADENA DE ORACIÓN POR LOLY ANTONIALE: QUÉ PASÓ

Desde el 9 de mayo del año pasado, su último posteo en Instagram, había sido su último rastro en las redes sociales. Ante la angustia, sus fanáticos organizaron una cadena de oración para pedir que Loly esté bien, ya que temieron por una mala noticia.

La cordobesa revivió la moda de los "pareos" y rovó suspiros en Instagram.

“Qué raro que Loly no subió más fotos. ¿Alguien sabe algo de ella?”, escribieron muchos usuarios en su última foto. “Que alguien averigüe si le pasó algo”, fue un pedido que resonó mucho, mientras que otros dijeron: “Oramos por vos”, “Ojalá estés bien”, “Qué Dios te proteja”, “Esperamos que pronto puedas contarnos qué te pasó”.