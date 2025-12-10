More Rial reveló la verdad detrás de la separación de Loly Antoniale y Jorge Rial

La ruptura entre Jorge Rial y Loly Antoniale, una de las parejas más mediáticas y controversiales del espectáculo argentino, finalmente dejó de ser un enigma. Años después de la abrupta desaparición de la modelo de los medios, la verdad detrás de su separación comenzó a filtrarse.

Se reveló la verdad detrás de la separación de Rial y Loly Antoniale

Según relató Ángel de Brito, la separación estuvo marcada por los celos enfermizos de Rial hacia Loly. El conductor de LAM reveló que el propio Rial habría llamado a Marcelo Tinelli para impedir que Antoniale continuara participando en su programa. “No quería que siguiera en el programa. Los celos lo estaban volviendo loco”, aseguró.

Jorge Rial y Loly Antoniale.

Pero las revelaciones no terminaron ahí. Tadeo Suárez, un amigo de Morena Rial, hija del conductor, lanzó una acusación aún más grave. Afirmó que, según una confesión de la propia Morena, Rial habría obligado a Loly Antoniale a abortar. “Rial la hizo abortar. Eso le dijo ella a More. Estaba muy mal”, declaró.

“Yo la vi cambiar, lamentablemente. No conmigo, pero fue despectiva con otra gente por el poder que sentía al ser la novia de Rial, pero eso después le jugó en contra”, dijo De Brito, quien recordó que la modelo visitó LAM para hablar de la separación, siendo esa la última vez que se la vio públicamente. Desde entonces, permanece desaparecida de la escena mediática. A pesar de su ilusión inicial por construir una carrera en los medios, la modelo se alejó por completo, sin ofrecer explicaciones sobre su decisión.