Quién es Lautaro Gutiérrez, el juvenil de Belgrano que silenció el Gigante de Arroyito

Lautaro Gutiérrez es el nombre del gol en la noche del sábado 24 de enero. El juvenil de 19 años anotó el 2 a 1, silenció el Gigante de Arroyito y le dio los tres puntos a Belgrano en su visita a Rosario Central por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.

El jugador nació el 5 de febrero de 2006 en la ciudad de Alta Gracia, a poco más de 36 kilómetros de Córdoba Capital. Sus primeros pasos con la pelota fueron en Central de Barrios de Liniers, donde lo reconocieron como “jugador de la casa”.

Los chicos quieren su lugar: Lautaro Gutiérrez, Santiago Ferez, Gastón Martínez y Ramiro Tulián (Prensa Belgrano).

Con un bolso cargado de ilusiones y sueños, arribó a Alberdi y quedó. Escaló rápidamente en el terreno de juego, se diferenció en las divisiones, pero en 2020 marcó un antes y un después en la novena división.

Cuatro años más tarde le llegó la oportunidad en la reserva a cargo de Norberto “Beto” Fernández. Había sido el máximo goleador del equipo campeón de la cuarta división, con 13 goles en 16 partidos.

⏱️ 44' ST



Lautaro Gutiérrez anotó su primer gol en primera división y dio vuelta el partido para los Piratas.

En la Liga Cordobesa de 2025 anotó 15 tantos y sus actuaciones le valieron una convocatoria de Ricardo Zielinski. Oficialmente, debutó el pasado 17 de noviembre de 2025 contra Unión por la Liga Profesional. Ingresó a los 40 minutos del segundo tiempo en el Gigante de Alberdi.

Su nombre integró parte de la pretemporada y el “Ruso” estuvo atento ya que le hacía falta rejuvenecer y empoderar el ataque. Y vaya que lo hizo esta noche, donde Gutiérrez necesitó cinco minutos para darle la victoria al Pirata.