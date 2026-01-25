El golazo de Lautaro Gutiérrez que decretó el triunfo de Belgrano sobre Rosario Central: “Lo soñé”

El triunfazo de Belgrano contra Rosario Central fue mucho más épico gracias a la intervención de Lautaro Gutiérrez. El juvenil le dio la victoria al Pirata con un golazo en sus primeros minutos en Primera División.

El golazo de Lautaro Gutiérrez que decretó el triunfo de Belgrano

En un partido vibrante correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, la visita dio vuelta el marcador en el Gigante de Arroyito y se impuso 2-1 en los últimos minutos. Con este resultado, rompió una sequía de casi 25 años sin ganar en ese estadio.

Belgrano visitó a Rosario Central por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. (Fotobaires)

El local se había puesto en ventaja con un penal convertido por Ángel Di María, pero el “Pirata” reaccionó en el segundo tiempo. A los 42 de la segunda etapa, Facundo Mallo anotó en contra para igualar el partido. Apenas 90 segundos después, Gutiérrez, quien había ingresado desde el banco junto a Ramiro Hernándes, recibió la pelota, se perfiló y clavó un golazo en el ángulo con un remate preciso y potente que dejó sin chances al arquero Jeremías Ledesma.

ROSARIO CENTRAL SACÓ DEL MEDIO Y LAUTARO GUTIÉRREZ MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 2-1 DE BELGRANO EN EL GIGANTE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PS8U3OXpke — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Este tanto no solo le dio los tres puntos a Belgrano, sino que marcó el debut soñado del pibe de 19 años en la red. Otro ejemplo de los frutos del semillero de Alberdi.

“Lo soñé”: la palabra del debutante Lautaro Gutiérrez en Belgrano

“Lo soñé desde que empecé a jugar al fútbol, darle los tres puntos al equipo”, expresó desde el terreno de juego. Posteriormente, describió vivir y tener “muchísimas emociones encontradas”.

"OJOS CERRADOS Y SALIÓ AHÍ." Lautaro Gutiérrez, autor del golazo para el triunfo 2-1 de Belgrano a Rosario Central en el Gigante, habló sobre su remate.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/vwhFX9isHD — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

Más allá del hito personal, destacó su alegría “por el equipo”, quienes lo arroparon de la mejor forma. “Me hicieron sentir uno más desde el primer día”, contó. Por último, en tono de broma, reconoció que el remate fue con los “ojos cerrados y salió ahí”.