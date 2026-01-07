Kami Franco es una de las influencers de Córdoba que capturó al público con su fuerte historia de vida. En las últimas horas, el nombre de Ivana Scharff, su madre, marcó tendencia en las redes sociales porque su hija tomó una fuerte decisión contra ella.

Kami Franco y la relación con Ivana Scharff, su mamá

La historia de la joven de Villa María está marcada por las experiencias que transitó a lo largo de su infancia. Por lo tanto, muy enlazada con su madre. En las redes, ambas publicaban fotos juntas y con los niños de las familias.

Los posteos de la mamá de Kami Franco.

Kami Franco había contado en su momento que le perdonaba todo a su madre, quien hizo lo posible para darle un plato de comida en su niñez. Pero en la última semana, se conoció que la relación rompió firmeza debido a una traición por parte de Ivana. En TikTok un influencer, @leandguido, compartió capturas de los dichos de la madre en Facebook.

Quién es Ivana Scharff, la mamá de Kami Franco que traicionó su confianza

Scharff compartía en las redes sociales imágenes junto a sus cuatro hijos: Kami, Rocío, Florencia y Jesús. Ella se mostraba como una abuela presente para sus nietos y celebraba cada cumpleaños con un cálido mensaje en Facebook.

La comunidad de Kami Franco le criticaba a ella la falta de reacción o agradecimiento cada vez que le daban un regalo. Ante esto, la influencer explicaba que su madre había tenido una infancia carenciada y por ello esas acciones. Pero el amor quedó en un segundo plano a raíz de la disputa familiar.