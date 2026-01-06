Kami Franco compartió un doloroso posteo en sus redes sociales en el cual reveló una tajante decisión que tomó por la fuerte traición de su mamá. Según expuso, su familiar hizo un pedido que no fue de su agrado, se acumuló con problemas del pasado y derivó en el cierre.

La tajante decisión de Kami Franco por la fuerte traición de su mamá: “Me desilusionaste”

“Hoy con mucho dolor tengo que cortar el árbol de raíces, nunca pensé esto de vos vieja. Me duele un montón todo lo que hice, pero mirá como son las cosas, si no hacías esto yo no abría los ojos”, redactó la joven de Villa María en primera instancia en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

El mensaje de Kami Franco por el cruce con su madre.

“Eso era lo que necesitaba para abrir los ojos. Lamentablemente sos una desagradecida, pero por un lado gracias a veces por dar la mano te agarran del codo”, agregó.

La fuerte traición de la mamá de Kami Franco

La madre de Kami Franco había posteado un mensaje en su cuenta de Facebook para pedir donaciones. “Se que todos estamos viviendo momentos de escasez y demás, quien me pueda ayudar con mercadería”, redactó. En otro texto, apuntó contra su hija: “Sí, soy su madre, pero si no me ayuda, no puedo obligarla”.

El mensaje de la mamá de Kami Franco en Facebook.

Ante este comunicado, Kami Franco lamentó: “Yo misma me ofrecí de darte una mano para que pusieras un emprendimiento me dijiste que no tenías alma de emprendedora”.

Kami Franco explotó contra su mamá.

“No solo eso, sino que hasta te burlas de tu otra hija que vende empanadas. Sinceramente, me dejas mucho que pensar...pero si no hacías esto yo no abría los ojos tampoco. No me vuelvas a hablar más me duele porque sos mi mamá, pero este 2026 como te lo comenté. No quiero cargar con ninguna mochila que no sea la mía. Me desilusionaste mal vieja”, cerró.