¿Qué habló Llaryora con Milei?: el gobernador de Córdoba se refirió a la visita del Presidente

Javier Milei dijo presente en el Cabildo Histórico de Córdoba, para celebrar el 25 de mayo. El acto del Presidente dejó una serie de repercusiones, entre ellas, lo que dejó la breve charla con Martín Llaryora y los silbidos contra el Gobernador de la provincia.

Con una numerosa comitiva, Milei festejó el Día de la Patria en la capital cordobesa. En su discurso, arengó a los presentes, prometió reducción de impuestos y la creación de un Consejo de Mayo, si la Ley de Bases se aprueba.

Previo a su alocución, el Presidente arribó al Centro Cívico donde fue recibido por Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini. ¿Qué hablaron los mandatarios en esa reunión?

El presidente Javier Milei en el acto por el acto 25 de mayo en el Cabildo de Córdoba. Foto: Javier Ferreyra

QUÉ HABLÓ LLARYORA CON MILEI, PREVIO AL ACTO DE MAYO

Este lunes, Martín Llaryora habló con Mitre 810 y El Doce, y se refirió al intercambio que tuvo con el presidente.

Al respecto, señaló: “Las idas y vueltas tuvieron que ver con la defensa de los intereses de los cordobeses, así lo toma él. Y por eso siempre la relación transitó por momentos, sobre todo cuando, ¿te acordás cuando en ley bases querían aumentar retenciones?, planteamos que no podíamos pagar un 15 por ciento más, que penara nuestra producción y nos quitara fuerza de trabajo. Hoy en medio de la recesión, se aumentó el impuesto país. Acabándose esos temas que fueron centrales para nosotros, para la agenda cordobesa, volvimos al diálogo”.

Javier Milei y Martín Llaryora en el Centro Cívico de Córdoba. (Gentileza)

Llayora remarcó que los cuestionamientos que tiene por la Nación sobre varios temas como los fondos para la Caja no entraron en la conversación que tuvo con Milei: “No son lugares pertinentes, este es un acto, un evento donde a muchos les puede haber sorprendido la relación cordial pero siempre la hemos tenido, la tuvimos antes de la campaña. Charlamos cosas sobre el quehacer provincial, nacional que quedan pendientes para otras reuniones, estos temas al presidente lo tiene en agenda”.

QUÉ DIJO LLARYORA SOBRE LOS SILBIDOS QUE RECIBIÓ EN EL ACTO DE MAYO

En ese marco, Llaryora, se refirió a los silbidos que se escucharon en la plaza cuando lo nombró la locutora y apuntó contra la oposición.

“Fueron una chiquilinada de la oposición cordobesa. Fueron los mililtantes de un sector que no está a la altura, que cuando gobernó fue una catástrofe. No corresponde y me daría vergüenza ajena tener alguien que hagan ese tipo de cosas”.

Y agregó: “Quiero dejar de lado y apartar a las familias cordobesas y los militantes de Milei. Acá esto lo hizo un grupo de personas que no estuvieron a la altura de lo que hay que mostrar en institucionalidad y respeto”.

En tanto, reconoció: “A nadie le gusta, no lo voy a dejar de admitir. Pero como gobernador vos tenés que asegurarle la libertad de expresión a todos. Cuando terminó el acto, no se generaron disturbios y las familias se fueron a sus casas tranquilas”.