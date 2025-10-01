Qué fue de la vida de Antonella Cavalieri, la ex novia de Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres a través de un emotivo video que publicaron en las redes sociales. Cientos de usuarios celebraron la expansión de la familia y otros preguntaron por Antonella Cavalieri, quien fue novia del cordobés durante cuatro años.

CÓMO FUE LA RELACIÓN DE ANTONELLA CAVALIERI Y DYBALA

Entre 2014 y 2018, el futbolista salió con la modelo, pero una presunta infidelidad trascendió en medios de comunicación y el entorno. Esto derivó en la ruptura de la relación y el inicio del vínculo entre Dybala y Sabattini.

El futuro del exInstituto llevó a que él y Cavalieri se trasladaran a Europa, cuando el cordobés fue fichado en el Palermo. A miles de kilómetros de su país natal, el noviazgo comenzó a tambalear.

Antonella Cavalieri y Paulo Dybala.

La joven, que tenía 23 años, inició su carrera como conductora de televisión en Italia. En uno de los programas al que asistió, Cavalieri había confesado que, desde que Dybala y ella comenzaron a tener fama, el delantero se alejó. Incluso, cuando fichó con la Juventus, los rumores de terceras en discordia comenzaron a ser más frecuentes.

“La popularidad y las chicas que se le insinuaban arruinaron nuestra historia. Él siempre negó que tuviera otras historias, pero en un cierto punto dejé de creerle, me saqué la venda de los ojos, armé mi valija y me fui”, dijo en su momento a revista Chi.

Antonella Cavalieri y Paulo Dybala.

QUÉ ES DE LA VIDA DE ANTONELLA CAVALIERI, LA EX NOVIA DE DYBALA

Tras la ruptura, la joven se quedó en Italia donde se afianzó en el mundo televisivo. Trabajó en dos programas deportivos y en el Mundial de Rusia, tuvo sus primeras apariciones en cámara. “Tres años con Dybala me ayudaron para conocer del deporte: veíamos partidos de diferentes ligas”, contó en su momento.

Antonella Cavalieri en la tv italiana.

A cinco años de la ruptura, Cavalieri se alejó completamente de Dybala aunque no del fútbol ni de las redes sociales. La joven se convirtió en una influencer muy activa que muestra su lujoso presente ante sus más de 248.000 seguidores.

Actualmente, tiene 32 años y es fanática de los viajes. Entre los más habituales, se encuentran Miami y Tulum, aunque continúa regresando a Argentina, principalmente, a Buenos Aires, donde hace unos días se tomó un tiempo para alentar a Boca.