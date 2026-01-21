Qué es el carbonato de sodio, una sustancia ilegal que encontraron en Córdoba

En el marco de un dispositivo de prevención estratégica desplegado en el sur de la provincia de Córdoba, personal de la Gendarmería Nacional Argentina logró el decomiso de una carga millonaria de precursores químicos.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 35, donde los funcionarios detuvieron la marcha de un transporte de carga que circulaba con irregularidades administrativas críticas en su documentación de transporte.

Cómo fue el operativo estratégico en el sur cordobés

El hallazgo fue el resultado de un control físico y documental exhaustivo llevado a cabo por el Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina”. Los efectivos, apostados en el kilómetro 708 de la mencionada ruta nacional, identificaron un camión con acoplado que realizaba un itinerario de larga distancia, uniendo la provincia de Río Negro con Catamarca.

Durante la inspección del rodado, los gendarmes detectaron la presencia de bolsas de grandes dimensiones que, tras ser analizadas, revelaron contener 27.500 kilos de carbonato de sodio. Al solicitar los permisos correspondientes para el traslado de este tipo de sustancias controladas, el conductor no pudo acreditar la autorización legal requerida para su movimiento por el territorio nacional.

Qué es el carbonato de sodio, la sustancia para drogas ilegales

La importancia del operativo radica en la naturaleza de la sustancia incautada. Según informaron las autoridades institucionales, el carbonato de sodio es un precursor químico utilizado habitualmente en los procesos de elaboración de pasta base y cocaína. Por este motivo, el transporte irregular de este insumo constituye una violación directa a la normativa vigente en materia de lucha contra el narcotráfico.

El procedimiento se encuadró como una infracción al Artículo 44 de la Ley 23.737 de “Estupefacientes”, la cual regula específicamente el control de las sustancias químicas que, por sus características, pueden ser desviadas para la producción ilícita de drogas. La magnitud de las 27 toneladas secuestradas representa uno de los decomisos de precursores más significativos de la región en lo que va del año.

Tras el descubrimiento, se dio inmediata intervención a las autoridades competentes para garantizar el debido proceso. En el caso actúan el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, quienes coordinaron las acciones junto con el inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional.