Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en enero 2026

Los integrantes de la Gendarmería Nacional comenzaron el año con un salario similar al de los últimos meses de 2025, dependiendo de cada rango. El Ministerio de Seguridad Nacional no volvió a anunciar aumentos después de los percibidos en el último tramo del año pasado.
El sueldo actual del los gendarmes surge de la Resolución 944/2025 que fue publicada en el Boletín Oficial, que fue percibido de forma escalonada entre junio y noviembre. A diferencia del último salario de diciembre, al de enero se le quita el recibido por el Sueldo Anual Complementario (SAC).
De cuánto es el sueldo de la Gendarmería Nacional en enero de 2026
La escala de haberes mensuales básica están dispuestos por rango de los integrantes.
- Comandante General: $2.606.544
- Comandante Mayor: $2.372.854
- Comandante Principal: $2.130.176
- Comandante: $1.752.676
- Segundo Comandante: $1.438.093
- Primer Alférez: $1.213.391
- Alférez: $1.077.899
- Subalférez: $979.909
- Suboficial Mayor: $1.516.321
- Suboficial Principal: $1.372.236
- Sargento Ayudante: $1.247.487
- Sargento Primero: $1.134.080
- Sargento: $1.030.981
- Cabo Primero: $937.256
- Cabo: $852.051
- Gendarme: $774.592
- Gendarme II: $704.174
Estos salarios son el básico, sin sumar los adicionales o suplementos que se agregan por zonas o actividades.
El suplemento por Funciones de Prevención Barrial está destinado a personal que realiza tareas operativas en zonas urbanas y rurales de riesgo. Este monto se suma al básico e impacta en el salario final percibido.
Los montos vigentes para enero de 2026 son:
- Comandante General: $1.087.791
- Comandante Mayor: $945.907
- Comandante Principal: $811.937
- Comandante: $699.948
- Segundo Comandante: $598.243
- Primer Alférez: $520.211
- Alférez: $477.258
- Subalférez: $441.903
- Suboficial Mayor: $640.742
- Suboficial Principal: $598.824
- Sargento Ayudante: $559.651
- Sargento Primero: $518.195
- Sargento: $466.844
- Cabo Primero: $405.950
- Cabo: $379.393
- Gendarme: $354.573
El sueldo total depende de las tareas realizadas y del rango que ocupa cada personal de la fuerza de seguridad argentina.