Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en enero 2026

Los integrantes de la Gendarmería Nacional comenzaron el año con un salario similar al de los últimos meses de 2025, dependiendo de cada rango. El Ministerio de Seguridad Nacional no volvió a anunciar aumentos después de los percibidos en el último tramo del año pasado.

El sueldo actual del los gendarmes surge de la Resolución 944/2025 que fue publicada en el Boletín Oficial, que fue percibido de forma escalonada entre junio y noviembre. A diferencia del último salario de diciembre, al de enero se le quita el recibido por el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Personal de Gendarmería Nacional patrulla en una ruta nacional. (Gendarmería Nacional)

De cuánto es el sueldo de la Gendarmería Nacional en enero de 2026

La escala de haberes mensuales básica están dispuestos por rango de los integrantes.

Comandante General : $2.606.544

Comandante Mayor : $2.372.854

Comandante Principal : $2.130.176

Comandante : $1.752.676

Segundo Comandante : $1.438.093

Primer Alférez : $1.213.391

Alférez : $1.077.899

Subalférez : $979.909

Suboficial Mayor : $1.516.321

Suboficial Principal : $1.372.236

Sargento Ayudante : $1.247.487

Sargento Primero : $1.134.080

Sargento : $1.030.981

Cabo Primero : $937.256

Cabo : $852.051

Gendarme : $774.592

Gendarme II: $704.174

Estos salarios son el básico, sin sumar los adicionales o suplementos que se agregan por zonas o actividades.

El suplemento por Funciones de Prevención Barrial está destinado a personal que realiza tareas operativas en zonas urbanas y rurales de riesgo. Este monto se suma al básico e impacta en el salario final percibido.

Los montos vigentes para enero de 2026 son:

Comandante General : $1.087.791

Comandante Mayor : $945.907

Comandante Principal : $811.937

Comandante : $699.948

Segundo Comandante : $598.243

Primer Alférez : $520.211

Alférez : $477.258

Subalférez : $441.903

Suboficial Mayor : $640.742

Suboficial Principal : $598.824

Sargento Ayudante : $559.651

Sargento Primero : $518.195

Sargento : $466.844

Cabo Primero : $405.950

Cabo : $379.393

Gendarme: $354.573

El sueldo total depende de las tareas realizadas y del rango que ocupa cada personal de la fuerza de seguridad argentina.