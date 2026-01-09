Sueldos en enero de 2026: cuánto cobra un empleado bancario

El salario inicial de un empleado bancario en enero de 2026 es de $2.008.641, según la última actualización de La Asociación Bancaria. Esto reúne el básico más los adicionales convencionales y no convencionales, y sirve como el piso para todos los empleados del sistema.

La última actualización del sueldo se aplicó en noviembre de 2025 y significó un incremento del 2,5% sobre los salarios brutos, normales y habituales. En los haberes de diciembre se vio reflejado ese aumento y se mantiene como base para enero, mientras se esperan nuevas variaciones según el índice de inflación.

Cómo se calcula el sueldo de los empleados bancarios en enero de 2026

A diferencia de otros gremios, los bancarios no tienen aumentos escalonados por trimestre o semestre. Hay un esquema de actualizaciones mensuales, que se ajusta según la inflación oficial.

Sueldo en enero de 2026.

Desde La Bancaria, informaron que este mecanismo seguirá vigente desde diciembre de 2025, hasta febrero de 2026. De todas maneras, los porcentajes exactos se ajustan cada vez que se conocen los datos del INDEC en cada período. Es decir, el salario de enero se apoya en la última suba oficial y está dispuesto a nuevos aumentos en los meses siguientes.

Además del básico, los incrementos impactan en los adicionales, como antigüedad, presentismo y otros conceptos propios del colectivo bancario, lo que hace que el ingreso mensual final pueda cambiar según la situación de cada trabajador.

Qué esperar del salario en los próximos meses

El gremio oficializó que el esquema de ajustes mensuales continuará hasta febrero de 2026 y los salarios seguirán atados a la inflación. Se actualizarán cuando se conozcan nuevos datos oficiales.