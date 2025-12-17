Progresar en Córdoba: cómo es el cronograma de pagos a los beneficiarios

El lunes 15 comenzó el pago de la cuota de diciembre de las Becas Progresar, un apoyo económico otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El plan está destinado a jóvenes que deseen iniciar, continuar o retomar sus estudios.

En esta oportunidad, los beneficiarios de Córdoba recibirán el 80 por ciento del monto total correspondiente. Para recibir el saldo restante, es necesario que los estudiantes presenten las certificaciones académicas requeridas.

Cómo es el cronograma de pagos de las Becas Progresar en Córdoba

El monto total de este beneficio asciende a 35.000 pesos y la suma que se deposita primero es de 28.000 pesos. Este 20 por ciento restante, equivalente a 7.000 pesos, se abona en una única cuota. Para recibir este saldo, es necesario que los estudiantes presenten las certificaciones académicas requeridas. Esto incluye el comprobante de alumno regular.

Los pagos se organizan según la finalización del DNI de cada titular. El cronograma estipula que quienes tengan DNI finalizado en 0 y 1 cobraron el lunes 15 de diciembre. Aquellos con documento terminado en 2 y 3 perciben el martes 16 de diciembre; y los que terminan en 4 y 5 reciben el miércoles 17 de diciembre. Los pagos finales para DNI terminados en 6 y 7 serán el jueves 18 de diciembre, mientras que los que finalizan en 8 y 9, lo harán el viernes 19 de diciembre.

Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar

Para acceder a este beneficio, existen una serie de condiciones obligatorias. El programa se dirige a jóvenes de 16 a 24 años, argentinos nativos o naturalizados con residencia en el país de forma continua por al menos dos años. Un requisito económico clave es que la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos.

Es fundamental que el estudiante esté inscripto como alumno regular en una institución reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación. Respecto a la salud, los beneficiarios deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso, conforme al calendario nacional. Por último, se debe declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular para la recepción de los depósitos de forma directa y segura.