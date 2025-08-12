Ya abrió la segunda convocatoria para las Becas Progresar Obligatorio y Superior

Vía Gualeguaychú / Becas Progresar

Hasta el 1° de septiembre estará abierta la inscripción para finalizar la secundaria y continuar estudios superiores. Por primera vez, podrán postularse estudiantes de instituciones privadas en el nivel superior. Conocé como postularse en la provincia de Entre Ríos.

Cecilia Martínez

12 de agosto de 2025,

Está abierta la segunda convocatoria 2025 para las becas Progresar Obligatorio y Superior, anunció el Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación. Hasta el 1° de septiembre estarán abiertas as inscripciones para la línea Obligatorio (dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la secundaria).

En tanto, las líneas Superior y Enfermería (para ingresantes hasta 25 años y estudiantes avanzados hasta 30) abrirán del 18 de agosto al 5 de septiembre. En esta última línea la gran novedad de esta edición es que, por primera vez, se incluirá a estudiantes de instituciones privadas en la posibilidad de acceder a las becas.

Becas Progresar de Anses.

Para postularse, se debe ingresar a la página oficial de Progresar, seleccionar la línea correspondiente, completar el formulario, registrar un CBU y validar la cuenta a través de Mi Argentina.

Es requisito acreditar ingresos familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), tener asistencia regular a clases y cumplir con las condiciones específicas del programa. Los pagos se realizarán por transferencia directa al beneficiario.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico becas.socioeducativas.cge@entrerios.edu.ar o al teléfono (0343) 4209331. Cabe destacar que estos contactos son exclusivamente para postulantes e instituciones de la provincia de Entre Ríos.

