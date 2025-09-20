Primavera con o sin lluvias: qué dice el pronóstico extendido para Córdoba

Diferentes comunas, localidades, ciudades de la provincia ya están listas para recibir a turistas que buscan celebrar el Día de la Primavera. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido para Córdoba.

Las alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes culminan en la noche de este sábado 20. Sin embargo, el ingreso de la masa de aire hará que las temperaturas bajen unos cuantos grados en la provincia.

Primavera: qué dice el pronóstico extendido para Córdoba

Para Córdoba Capital se espera una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. A su vez, se esperan ráfagas de viento sur de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) y una probabilidad de 40 por ciento de chaparrones durante la mañana.

21 de septiembre. Día de la Primavera.

Con el transcurrir de las horas, estas últimas reducirán hasta el 10 por ciento aunque el viento seguirá vigente. Y la situación se replicaría en los principales puntos festivos de la provincia.

En Villa Carlos Paz se espera un domingo con cielo nublado y probabilidad de chaparrones leves en la tarde. El viento sur soplaría hasta los 50 km/h. En el caso de Embalse, no hay probabilidad de precipitaciones. Mientras que, Santa Rosa de Calamuchita estará condicionada por la actividad del viento durante todo el día. En todos los casos, la temperatura máxima oscilará entre los 19°C y los 21°C.