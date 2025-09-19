Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 19 de septiembre y el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cómo estará el tiempo este viernes 19 de septiembre y el fin de semana. El clima en Córdoba parece tener cielos nublados, probabilidades de lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 19 de septiembre

El ente nacional comunicó que el último día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 18°C y un panorama parcialmente nublado. Con el correr de las horas, se espera que la máxima escale hasta los 32°C y esté acompañada por vientos del noreste de hasta 22 kilómetros por hora (km/h).

Durante el anochecer, las probabilidades de lluvias se posicionan entre un 10 y un 40 por ciento. De este modo, el calor de la tarde quedará en un segundo plano y el fin de semana cambiaría el tiempo.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este fin de semana

El adelanto del SMN notificó un sábado con temperaturas que rondarán entre 18°C y los 29°C. En paralelo, hay de un 40 a un 70 por ciento de probabilidad de precipitaciones y tormentas durante todo el día. Además, ráfagas de viento sur de hasta 59 km/h.

Mientras que, el domingo, las precipitaciones mermarían y el termómetro descontaría varios puntos respecto a días anteriores. De este modo, la primavera, aparentemente, estará pasada por agua.

Pronóstico extendido para Córdoba