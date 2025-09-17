Una por una, las fiestas que habrá en Córdoba por la llegada de la primavera

Con la llegada del Día de la Primavera, la juventud cordobesa planifica festejos en diversos rincones de la provincia. Los escenarios naturales se combinan con espectáculos musicales y actividades recreativas, con alternativas para cada gusto. Córdoba se prepara para vivir una estación plena de música, baile y alegría.

Una por una, las fiestas para recibir la primavera en Córdoba

Villa Carlos Paz se destaca con su tradicional Fiesta de la Primavera. El sábado 20 de septiembre, el Parque de Asistencia del Rally, junto al lago San Roque, será el epicentro de la celebración. Desde las 10 de la mañana, el Skatepark ofrecerá propuestas deportivas y lúdicas. A partir de las 14, el escenario principal presentará artistas locales, y desde las 18 hasta la una de la madrugada, grupos como La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, Los Caligaris y DesaKTa2 animarán la jornada.

Asimismo, Embalse albergará su Music Festival durante tres días, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre. Este encuentro incluirá música, gastronomía y experiencias inmersivas, enmarcado en el programa “Primavera Segura”. La grilla de artistas contará con Q’Lokura, Rombai, Los Herrera, Lauty Gram, Valentina Olguín, Bresh y Salastakabron.

Mientras tanto, Santa Rosa de Calamuchita congregará a miles de personas en el balneario Puchuqui durante el sábado y domingo. Por su parte, Potrero de Garay organizará el Náutico Festival el sábado 20, a orillas del lago Los Molinos.