Con entrada gratis, música en vivo y emprendimientos: una nueva feria llega a Córdoba

En el transcurso de la segunda semana de septiembre, la provincia de Córdoba se convertirá en el escenario de una feria que se extenderá por todo el fin de semana. La propuesta tendrá muestra de artes visuales, talleres creativos, música en vivo, emprendimientos y entrada gratis.

Una nueva feria con entrada gratis llega a Córdoba

Se trata de la novena edición de la Feria del Centro, que será desde el viernes 12 al domingo 14 en el Centro Cultural Córdoba y en el Parque del Faro del Bicentenario. “Una celebración de las industrias creativas con más de 150 propuestas únicas”, anunciaron los organizadores.

La programación suma nuevas experiencias para el público. Este 2025, combina la exposición y la venta de productos con actividades culturales, gastronómicas y artísticas.

Cuáles son los horarios de la feria con entrada gratis en Córdoba

Emprendedores de rubros como indumentaria, objetos decorativos, accesorios y publicaciones editoriales ofrecerán sus productos a la comunidad. La entrada es libre y gratuita y los horarios varían en función del día: