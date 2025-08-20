Con entrada gratis y feria de artesanos, una ciudad de Córdoba anunció su fiesta patronal

En el transcurrir de la segunda quincena de agosto, que empezó con un marcado descenso de temperaturas. La provincia sigue confirmando celebraciones y una ciudad de Córdoba anunció su fiesta patronal que tendrá entrada gratis y feria de artesanos, entre otros atractivos.

La celebración de las Fiestas Patronales 2025 de Mendiolaza serán desde las 10.15 de este domingo 31 de agosto, según confirmó la Municipalidad a través de sus redes sociales. En esta ocasión, el lema de la festividad es “el encuentro de la ciudad”.

Mendiolaza confirmó sus fiestas patronales 2025.

La tradicional celebración reunirá a vecinos de todos los barrios y visitantes de la región para rendir homenaje al Santo Patrono, San José de Calasanz. Se trata de una de las más significativas fiestas del calendario cordobés.

Las autoridades anunciaron una jornada que combinará tradición, cultura y participación ciudadana. Por ello, prepararon un nutrido cronograma de actividades y presentaciones artísticas.

El cronograma de la fiesta patronal con entrada gratis en Córdoba

10.15 : procesión a caballo, que partirá desde la Capilla San José de Calasanz y recorrerá la ciudad hasta llegar al predio del Ex-Hípico de Mendiolaza, acompañada por agrupaciones gauchas, familias y representantes de instituciones locales.

11.30 : celebración de la Santa Misa.

12.30 : el predio se transformará en un espacio de encuentro y disfrute para toda la familia. 13: Ballet Raíces de Tradición. 13.20: Esquejes. 14: Ballet Jazmín de Luna e inicio de destrezas gauchas. 14.30: Intimayufolklore. 15: Ballet Arte y Tradición. 15.30 : Musicanto. 16: Silvia Lallana. 17: Entrega de premios. 17 . 30: Aparceros del Chamamé.



Las fiestas patronales en honor a San José de Calasanz.

Cómo llegar a Mendiolaza desde Córdoba Capital

Para llegar a Mendiolaza desde la ciudad de Córdoba se recomienda tomar la Avenida Circunvalación Agustín Tosco desde el centro. Luego, incorporarse a la Ruta Provincial E-53, y seguir por la E-57, hasta arribar a destino.