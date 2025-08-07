Picada, vino, platos caseros y entrada gratis: cuándo será la tradicional fiesta en Córdoba

La ciudad de Colonia Caroya se alista para la edición número 29 de su Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, un evento que enaltece los platos tradicionales heredados por los primeros colonos de origen friulano. En 2024, se consolidó como una iniciativa conjunta de los sectores público, privado y grupos culturales.

Picada, vino y platos caseros: cuándo será la tradicional fiesta

Este encuentro cultural y gastronómico se llevará a cabo el sábado 16 y el domingo 17 de agosto en la céntrica Plaza Nicolás Avellaneda, bajo una gran carpa que puede albergar a más de 1.000 personas. Su objetivo es mostrar el gran potencial gastronómico y cultural de los caroyenses, reflejando la idiosincrasia de la región a través de su patrimonio culinario.

Los asistentes podrán disfrutar platos emblemáticos de la zona, como codeguines, chorizos, el tradicional frico (un plato a base de queso, cebolla y papas, típico del noreste de Italia) con polenta, tablas con salame y otros fiambres caseros, y vino de bodegas y emprendedores locales.

Más allá de la gastronomía, la Fiesta de las Comidas Típicas es una vidriera de las tradiciones friulanas. Durante los dos días de celebración, habrá espectáculos en vivo, música, baile y una exhibición de artesanías locales. También se dispondrá de un espacio para emprendedores locales, una feria artesanal y food trucks. La entrada es libre y gratuita.