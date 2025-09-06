El festival del pan casero regresa a Córdoba con una feria de artesanos y música en vivo

Con la llegada de septiembre y el inicio de jornadas soleadas, una localidad de la provincia de Córdoba anunció una nueva edición del festival del pan casero. En esta ocasión, el evento tendrá atractivos como una feria de artesanos, música en vivo y más.

Córdoba: cuándo y dónde es el festival del pan casero

La Municipalidad de Chalacea confirmó que la 10 edición del festival del pan casero iniciará a las 10 de este domingo 14 de septiembre en su salón comunal. En paralelo, enumeraron las actividades programadas.

El festival del pan casero regresa a Córdoba.

El evento tendrá un extenso pasillo de emprendedores y artesanos locales, gastronomía de primera, concursos y música a cargo de diferentes artistas. Jorge y Niqui, La Ranchada, Banda Mix, Los Aventureros, Estampa Tulumbanas, Los Mellizos Días, Sentimiento Guitarrero, Escuela de Danza Comuna “El Yaravi” Chalace y Academia Santiago del Estero.

Córdoba: cómo llegar al festival del pan casero y cuánto cuestan las entradas

Las entradas anticipadas tienen un costo de 7.500 pesos y se pueden reservar al contactarse con la Comuna de Chalacea. La distancia entre Córdoba y Chalacea es de 139 kilómetros y el viaje dura aproximadamente dos horas. El camino recomendado es tomar la Ruta Nacional 9 hasta Cruz del Eje. Luego, doblar a la derecha para incorporarse a la Provincial 17 hasta arribar a destino.