Con entrada gratis y talleres, el festival que llega a Córdoba para inaugurar septiembre

La tormenta de Santa Rosa quedó atrás y el primer fin de semana de septiembre se presenta con una baja en las temperaturas, pero ideal para salir a recorrer la ciudad. En este sentido, Córdoba será sede de un festival con entrada gratis y talleres artísticos.

Cuándo es el festival gratis que llega a Córdoba para inaugurar septiembre

El Centro Cultural España Córdoba, ubicado en la calle Entre Ríos al 40, barrio Centro, recibirá la segunda edición de Ilustrazo. Más de 30 puestos con editoriales, proyectos gráficos e ilustradores estarán presentes desde las 16 del sábado 6 de septiembre, según confirmó la Municipalidad de Córdoba.

Ilustrazo tendrá más de 30 presentadores.

“Es un punto de encuentro para celebrar la ilustración local y seguir haciendo crecer la comunidad. Un festival cordobés dedicado a la ilustración que, desde su primera edición, se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas, editoriales y público interesado en esta disciplina”, describieron desde el Palacio 6 de Julio.

Ilustrazo será este sábado 6 de septiembre.

Cómo anotarse en los talleres gratuitos con cupo limitado en Córdoba

Las actividades buscan indagar en el rol de la ilustración en industrias como la editorial, textil, de videojuegos y animación. Para ello, también se dispondrá de talleres gratuitos, con cupo limitado que proponen experiencias creativas en distintos niveles. Quienes deseen inscribirse deben completar el formulario disponible en este enlace.