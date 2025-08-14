Comida italiana, música y entrada gratis: un nuevo festival gastronómico llega a Córdoba

En la previa a un fin de semana largo con fines turísticos, una localidad de la provincia anunció que un nuevo festival gastronómico llega a Córdoba. La propuesta de este 2025 contará con comida italiana, música en vivo y entrada gratis.

La Municipalidad de Despeñaderos confirmó la cuarta edición del Festival Del Vin Brulé, que será este domingo 17 de agosto. “Un evento pensado para turistas y lugareños con la bebida estrella de la jornada: el vin brulé o vino caliente, que rememora el espíritu festivo de inmigrantes italianos llegados a la región”, contextualizaron desde el pueblo.

Vin brulé. La preparación del vino caliente contiene vino, gotitas de limón, clavo de olor ya zúcar.

La invitación a la celebración con entrada libre y gratuita es a partir de las 12 en el Centro Cultural “Dr. Juan Carlos Cimadamore”. Espectáculos musicales, propuestas gastronómicas italianas, demostraciones culinarias para degustar y aprender, y la milenaria bebida de la Antigua Roma serán algunos de los atractivos.

16 emprendedores gastronómicos locales ofrecerán sus productos, que son ideales para acompañar la bebida. En paralelo, una grilla de artistas que comenzará a cantar desde las 12.15 con el Dúo Lírico, Lautaro Mule (Tenor) y María Mercedes González (Soprano).

Cómo llegar a Despeñaderos desde Córdoba Capital

Para llegar a Despeñaderos desde la Capital se sugiere tomar la Autopista Córdoba–Río Cuarto (Ruta Nacional 36), con acceso desde Av. Vélez Sársfield. Pasar por Alta Gracia y San Agustín, hasta arribar a destino tras un viaje de 50 minutos. A su vez, diferentes empresas de transporte ofrecen colectivos que salen desde la Terminal de Ómnibus.