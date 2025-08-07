Vino y comidas típicas: todas las fiestas y los festivales de Córdoba que se celebran en agosto

Agosto comenzó y las bajas temperaturas típicas del invierno empiezan a aflojar un poco. En este contexto que invita a salir de casa, la provincia de Córdoba cuenta con siete fiestas y festivales a lo largo del mes. Las propuestas tienen como protagonistas al vino, las comidas típicas y encuentros religiosos y culturales.

Fiestas Patronales de Morteros: desde el viernes 1 hasta el sábado 9, la localidad preparó un cronograma de actividades culturales, lúdicas y religiosas para toda la familia. Todas las iniciativas son con entrada libre y gratuita.

Fiestas Patronales de Villa Cura Brochero: el miércoles 6 y el jueves 14, la Municipalidad de la localidad invitó a vecinos, fieles y peregrinos a ser parte de la Novena y Celebración Patronal de Nuestra Señora del Tránsito. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

viernes 15 y el domingo 17. Con entrada libre y gratuita desde las 12, locales y turistas disfrutarán de un banquete bien tradicional. Fiesta Nacional del Salame Casero en Oncativo : la celebración gastronómica en honor al embutido será entre el. Con entrada libre y gratuita desde las 12, locales y turistas disfrutarán de un banquete bien tradicional.

Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses: Colonia Caroya anticipó la edición 29 del evento culinario que será a partir de las 12 del sábado 16 y domingo 17 en la Plaza San Nicolás.

Festival del Vin Brulé: Despeñaderos ratificó una tarde con gastronomía, música en vivo y el mejor coctel de vino caliente para el domingo 17. Entrada libre y gratuita.