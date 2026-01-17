“Precipitaciones abruptas”: cuándo se estima el inicio de tormentas en Córdoba

El Observatorio Hidro-Meteorológico de la provincia de Córdoba (OHMC) elaboró un informe de tormentas. El documento estima el inicio de un fenómeno climático con “precipitaciones abruptas”, según expresó, en una franja de tiempo específica.

Cuándo se estima el inicio de tormentas en Córdoba

“Debido a la persistencia de aire cálido, húmedo e inestable favorecería el desarrollo de tormentas y precipitaciones en diversos sectores de la provincia”, expresó en primera instancia la entidad provincial en el estudio que tiene validez desde las 14 hasta las 21 de este sábado 17 de enero.

El informe del OHMC rige desde las 14 hasta las 21 del sábado 17 de enero.

Posteriormente, advirtió que “estos eventos podrían estar asociadas a abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica”.

La advertencia del OHMC para esta jornada en la ciudad de Córdoba y alrededores.

“Precipitaciones abruptas”: advertencia por tormentas para la ciudad de Córdoba

Por su parte, la Municipalidad había solicitado un informe específico para la ciudad de Córdoba. “Comunica a la ciudadanía la alta probabilidad de tormentas para la tarde del sábado 17 de enero”, expresó en un comunicado oficial.

El domingo 18 de enero habría otro informe con las condiciones climáticas para Córdoba.

“Se esperan chaparrones repentinos y temporarios, en ocasiones localmente fuertes, con mejoramientos temporarios”. Sin embargo, pese a las “precipitaciones abruptas por momentos, se estima que los acumulados serán moderados”, concluyó.