Por las lluvias en Córdoba, establecieron cortes de tránsito en la Costanera

La Municipalidad de Córdoba estableció una serie de cortes de tránsito preventivos en la avenida Costanera de la ciudad. La medida se debe a la cantidad de agua acumulada producto de las intensas lluvias que llegaron con la tormenta de Santa Rosa.

“Debido a la acumulación de agua de lluvia, se establecen cortes preventivos en Costanera”, notificó el Palacio 6 de Julio en un comunicado emitido durante el mediodía de este sábado 30 de agosto.

Confirmaron cortes de tránsito preventivos en la Costanera de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz / Ilustrativa).

Los cortes de tránsito en la Costanera de Córdoba

Costanera Sur : Desde la subida y bajada de Hombre Urbano hasta Puente Sarmiento . Desde la bajada del puente Santa Fe hasta Puente Avellaneda . Bajonivel de Puente Tablada .

