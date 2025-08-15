Este viernes 15 de agosto, la Municipalidad confirmó cortes de tránsito en Córdoba por trabajos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Las labores afectan a dos concurridas zonas de la capital.

La Municipalidad confirmó cortes de tránsito en Córdoba por trabajos de Epec

El Palacio 6 de Julio emitió un comunicado oficial para notificar que ambas restricciones de tránsito son dos y totales de calzada. El primero se realizará en calle 25 de Mayo, entre Salta y avenida Maipú, desde las 8 hasta el domingo 17 a las 20. Los vehículos particulares deberán desviarse por calle Salta, luego San Jerónimo y continuar por avenida Chacabuco o Maipú.

Centro de Córdoba. Obra de Epec en calle Salta se extiende hasta el domingo 13 de abril a las 20.30 (José Gabriel Hernández/La Voz).

El segundo corte de tránsito será en calle Chubut, entre avenida Colón y Santa Rosa, de 9 a 13 de este mismo viernes 15. En este caso, el motivo es la colocación de postes y el desvío previsto es por avenida Colón, Santa Fe, Dean Funes, Coronel Olmedo, Santa Rosa y nuevamente Chubut. En ningún caso afecta a las líneas de transporte, según confirmaron las autoridades.