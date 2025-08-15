Vía Córdoba / Cortes de tránsito

La Municipalidad confirmó cortes de tránsito en Córdoba por trabajos de Epec

Cuáles son las calles afectadas a lo largo de este fin de semana.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

15 de agosto de 2025,

La Municipalidad confirmó cortes de tránsito en Córdoba por trabajos de Epec
Corte de tránsito en Córdoba este viernes 15 de agosto. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Este viernes 15 de agosto, la Municipalidad confirmó cortes de tránsito en Córdoba por trabajos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Las labores afectan a dos concurridas zonas de la capital.

La Municipalidad confirmó cortes de tránsito en Córdoba por trabajos de Epec

El Palacio 6 de Julio emitió un comunicado oficial para notificar que ambas restricciones de tránsito son dos y totales de calzada. El primero se realizará en calle 25 de Mayo, entre Salta y avenida Maipú, desde las 8 hasta el domingo 17 a las 20. Los vehículos particulares deberán desviarse por calle Salta, luego San Jerónimo y continuar por avenida Chacabuco o Maipú.

Centro de Córdoba. Obra de Epec en calle Salta se extiende hasta el domingo 13 de abril a las 20.30 (José Gabriel Hernández/La Voz).
Centro de Córdoba. Obra de Epec en calle Salta se extiende hasta el domingo 13 de abril a las 20.30 (José Gabriel Hernández/La Voz).

El segundo corte de tránsito será en calle Chubut, entre avenida Colón y Santa Rosa, de 9 a 13 de este mismo viernes 15. En este caso, el motivo es la colocación de postes y el desvío previsto es por avenida Colón, Santa Fe, Dean Funes, Coronel Olmedo, Santa Rosa y nuevamente Chubut. En ningún caso afecta a las líneas de transporte, según confirmaron las autoridades.

Temas Relacionados

MÁS DE Cortes de tránsito
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS