Anunciaron cortes de tránsito en el Centro de Córdoba este fin de semana

La Municipalidad de Córdoba informó que a lo largo de este fin de semana se desarrollarán dos cortes de tránsito en el Centro de la ciudad. En paralelo, comunicó los desvíos correspondientes para colectivos y vehículos particulares.

Dónde es el corte de tránsito en Córdoba este sábado 9 de agosto

Una serie de obras de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y tareas de mantenimiento en semáforos son los motivos de las restricciones. El primero es total y comenzó a las 8 de este sábado 9 de agosto en la calle Santa Rosa, entre Nicolás Avellaneda y Rodriguez Peña. El mismo se extenderá aproximadamente hasta las 20, según el Palacio 6 de Julio.

El desvío para aquellos conductores que se dirijan hacia Santa Fe es: Santa Rosa - Nicolás Avellaneda - Avenida Colón - Rodríguez Peña - Santa Rosa. Esta medida no afecta a ninguna línea del transporte urbano de pasajeros.

Cuál es el corte de tránsito en Córdoba programado para este domingo 10 de agosto

En segunda instancia, el otro corte de tránsito inicia a las 8 del domingo 10 y culminaría a las 11. La zona afectada es el carril del bulevar San Juan que se dirige hacia Mariano Moreno. Precisamente, entre calles Corro y General José Artigas.

Los vehículos particulares deberán seguir el siguiente recorrido: San Juan - Corro - Duarte Quirós - San José de Calasanz - San Juan. Por su parte, las líneas de transporte urbano afectadas en dirección al Centro son 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82, 84. El camino será el siguiente: San Juan - Corro - Duarte Quirós - Mariano Moreno- su ruta.