Ante la marcha de taxis y remises en Córdoba, establecieron un corte de tránsito en Costanera Norte

El Concejo Deliberante de Córdoba debate este jueves 14 de agosto sobre el proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte individual de pasajeros. Ante este escenario, taxis y remises marchan en la ciudad y la Municipalidad estableció un corte de tránsito.

El Concejo Deliberante de Córdoba debate sobre la regulación de apps de transporte

El oficialismo de Córdoba admitió que sus intenciones son que la tratativa regrese a la comisión. De este modo, busca reescribir el texto y realizar cambios relacionados a sanciones judiciales.

Taxistas y remiseros, agrupados en diversas organizaciones, protestan frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Sin embargo, el artículo nueve es uno de los más conflictivos ya que establece el límite de 4.000 vehículos habilitados para circular en la Capital. El despacho aprobado en la Comisión de Servicios Públicos en julio fijó un tope cada 375 habitantes permanentes, lo que equivale a 3.998 vehículos habilitados, según el Censo 2022.

Establecieron un corte de tránsito en Costanera Norte de Córdoba

Ante la incógnita del resultado y con el objetivo de evitar conflictos y altercados, Policía de Tránsito municipal dispuso un corte de tránsito en Costanera Norte. Precisamente, a la altura del parque Las Heras y Puente Centenario, hasta el Concejo Deliberante.