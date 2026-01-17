Por cantar en el Festival de Jesús María 2026, Lali Espósito le dio un picante mensaje a Javier Milei

La participación del presidente en la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 no pasó desapercibida. Ante la tendencia en las redes sociales, Lali Espósito le dio un picante mensaje a a Javier Milei.

Javier Milei cantó en el Festival de Jesús María 2026

El mandatario y referente de La Libertad Avanza arribó al Anfiteatro José Hernández durante la presentación del Chaqueño Palavecino. La noche del viernes 16 de enero fue de las más convocantes en la región.

"Amor Salvaje":

Milei solicitó la entonación de “Amor Salvaje”, en forma de agradecimiento a la provincia de Córdoba porque “ayudó a que yo sea presidente”. Su video cantando con el referente se viralizó rápidamente y marcó tendencia en X.

Festival de Jesús María 2026: Lali Espósito le dio un picante mensaje a Javier Milei

En esta plataforma, Lali aprovechó la oportunidad y comentó en tono irónico: “Que sorpresa. Que alegría Larga vida a los festivales populares!”. Previamente, el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, había explicado la postura del oficialismo respecto a las festividades.

Más allá de los aspectos logísticos y personales, el jefe de Gabinete aprovechó la oportunidad para clarificar la posición del Gobierno Nacional respecto a las festividades populares. Ante interpretaciones previas, el funcionario aseguró que el mandatario “jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos”.

El foco de la crítica presidencial, según detalló Adorni, no está puesto en las expresiones culturales, sino en lo que calificó como el “descontrol del dinero público” destinado a la organización de este tipo de eventos. En esa línea, remarcó que la gestión actual promueve un uso responsable de los recursos del Estado, diferenciando la importancia de la cultura de la administración discrecional de los fondos presupuestarios.

El contexto de la edición 2026 en Jesús María

La visita presidencial se produjo en una edición del festival que enfrentó desafíos climáticos significativos. Las intensas lluvias obligaron a la comisión organizadora a suspender las jornadas del primer viernes y del martes pasado. Debido a estas inclemencias, se confirmó la adición de una jornada extra para el lunes 19 de enero, buscando cumplir con la grilla de artistas prevista.

A pesar de estas reprogramaciones, el evento continúa consolidándose como uno de los más convocantes del verano cordobés, reuniendo a miles de asistentes y figuras destacadas de la música folclórica.