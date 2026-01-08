Por ayudar a Euge Quevedo, el Oficial Gordillo tuvo un cruce con su mujer: “Qué...”

Miguel “El Oficial Gordillo” Martín recordó una colaboración musical que tuvo con Euge Quevedo. En ese contexto, reconoció que por ayudar a la cantante tuvo un cruce con su mujer al regresar a casa.

El humorista formó parte del videoclip de la canción Qué traidor que es, que fue entonada por Cecilia Paliza y La Muela. El tucumano hizo de “galán“, según definió, en diálogo con El Doce.

La trama de la canción y la producción es la de un hombre que sale con dos mujeres en simultáneo. Pero ellas descubrieron la infidelidad y le tendieron una trampa. Este papel terminó en un “reto”.

“Sí, obvio. ‘¿Qué te hacés el galán, muerto de hambre?’”, fue la respuesta de su pareja al regresar a casa. Sin embargo, reconoció que prefirió ese escenario antes que un mensaje de Whatsapp con la oración “tenemos que hablar”.