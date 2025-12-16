Vía Córdoba / Euge Quevedo

Euge Quevedo se emocionó con su bello mural en Córdoba: “La cuna del cuarteto”

La cantante estuvo presente en la inauguración de la obra de arte que la coloca como una figura destacada de la ciudad.

Redacción Vía Córdoba

16 de diciembre de 2025,

Inauguraron un mural con Euge Quevedo como protagonista en la ciudad de Córdoba.

Euge Quevedo inauguró un bello mural que le realizaron en Córdoba. La ceremonia fue en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde ella se emocionó por la obra de arte.

Faro Latino y Spotify Argentina promovieron la idea que estuvo en las manos de Ariel Ocampos, quien se destaca en la comunidad por sus diferentes intervenciones a lo largo y ancho de la ciudad. Cabe recordar que, La Muela fue una de las artistas más escuchadas en Argentina este 2025.

Inauguraron un mural de Euge Quevedo en el Aeropuerto de Córdoba (Captura de pantalla)
El acto oficial fue este lunes 15 de diciembre y Kesito Pavón, compañero de La Banda de Carlitos (LBC), la acompañó. A Euge Quevedo se la vio sensibilizada con la presentación que dice :“Eugenia Quevedo al ritmo de Córdoba, la cuna del cuarteto”.

“Eugenia Quevedo al ritmo de Córdoba, la cuna del cuarteto”, la obra en honor a La Muela.
