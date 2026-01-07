Polémica por el cobro de entradas para subir a un reconocido cerro de Córdoba

La temporada de verano en el Valle de Punilla se ve atravesada por un conflicto que afecta a uno de sus atractivos naturales más tradicionales. El cerro La Banderita, punto de referencia para el trekking, las caminatas y el running, comenzará a cobrar una entrada para su ascenso. La medida fue adoptada por los dueños de los terrenos privados donde se encuentra el cerro, lo que generó un malestar en la comunidad local.

Polémica: cobrarán entrada para subir a un reconocido cerro

El nuevo esquema de ingresos contempla valores que oscilan entre 8.000 y 12.000 pesos por persona, dependiendo de la actividad que se pretenda realizar y del perfil del visitante. Según trascendió, existirían tarifas diferenciadas para turistas y residentes, aunque el cobro alcanza a ambos grupos por igual.

Vecinos de La Falda realizaron un abrazo simbólico en la base del cerro. (El Doce)

Hasta el inicio de esta semana, el acceso al cerro había sido libre, formando parte del uso cotidiano de visitantes y, especialmente, de habitantes de la zona que utilizan el sendero para entrenamiento deportivo o recreación durante todo el año.

Qué dice el municipio de La Falda sobre la polémica

El intendente de la ciudad, Javier Dieminger, manifestó públicamente su rechazo a la decisión. En declaraciones institucionales, explicó que el municipio tomó conocimiento de la medida a través de las redes sociales y aclaró que, si bien se trata de tierras privadas, estas se encuentran ubicadas fuera del ejido municipal.

Esta ubicación geográfica implica que el emprendimiento de cobro no requiere habilitación de la Municipalidad, limitando la competencia legal del gobierno local para intervenir. “El uso y la costumbre de toda la ciudad siempre fue subir a este cerro. El municipio incluso colaboró durante años con la limpieza y la cartelería”, señaló Dieminger.

El malestar de los vecinos por el cobro de entradas

El impacto de la medida caló hondo en los residentes de La Falda y localidades vecinas. Mientras que los turistas suelen estar predispuestos a pagar por servicios en atractivos naturales, el malestar principal radica en quienes consideran al cerro como un espacio comunitario histórico.

Como respuesta a la privatización del acceso, se realizó un abrazo simbólico en la base del cerro para manifestar el rechazo al cobro. Las autoridades municipales indicaron que mantendrán el diálogo con los propietarios para intentar mediar en el conflicto, aunque reconocen que la potestad sobre el área es de carácter privado.