¿Cuánto llovió?: el mapa de las precipitaciones en el Valle de Punilla

Luego de una jornada de calor extremo, la inestabilidad finalmente se tradujo en lluvias durante la madrugada de este miércoles. Pese a que el fenómeno se demoró más de lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones constantes permitieron un aporte hídrico fundamental para la cuenca del Lago San Roque en una temporada marcada por la alta evaporación.

En Villa Carlos Paz, el registro oficial alcanzó los 22,6 mm, una cifra similar a la de localidades vecinas como Tanti (24,2 mm) y La Falda (23,6 mm). Sin embargo, los acumulados más significativos de la región se dieron en el centro de Punilla, con Huerta Grande liderando la tabla con 36,8 mm, seguida por Cosquín con 33,2 mm.

Según los datos relevados por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), el impacto de la tormenta en cada localidad fue el siguiente:

Huerta Grande: 36,8 mm

Cosquín: 33,2 mm

Tanti: 24,2 mm

La Falda: 23,6 mm

Villa Carlos Paz: 22,6 mm

El Durazno: 22,6 mm

Casa Grande: 18,6 mm

La Cumbre: 16 mm

Cabalango: 15,2 mm

Bialet Massé: 14,4 mm

San Antonio de Arredondo: 13,4 mm

Capilla del Monte: 13,2 mm

En cuanto al comportamiento de los ríos, las cuencas altas y medias recibieron un promedio de 16,6 mm, lo que derivó en una creciente de un metro que ya pasó por Cuesta Blanca. Se espera que este aporte ingrese al embalse alrededor de las 11:00 hs.

Por su parte, el río Cosquín presentó un incremento cercano al metro de altura, mientras que el arroyo Los Chorrillos registró una subida de 75 centímetros. Ante este escenario, se solicita a vecinos y turistas circular con precaución en las costas de los ríos y respetar las indicaciones del personal de seguridad ante posibles variaciones repentinas en los niveles de agua.