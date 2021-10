Invitado a dar una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, sorprendió a los presentes con una afirmación que seguramente abrirá la polémica: “Yo no tengo ahorros, los gasté todo en política”, aseguró.

Todo comenzó cuando en diálogo con los asistentes a la conferencia, le preguntaron qué hacer con el dinero y el otrora súper ministro respondió que “el problema es que yo no tengo ahorros me los gasté todos en la política y en vivir; y he tenido tantas trabas, no las que pone el Gobierno, sino que a mí me las puso la justicia”, enfatizó.

Un Cavallo sincero

Seguidamente, contó que “no puedo abrir cuenta corriente, tengo todo embargado, y no tengo plata, no puedo dar consejos de cómo ahorrar”, se sinceró “Mingo”.

Tras esos comentarios personales, Cavallo hizo referencia a la actualidad y opinó que “la economía argentina está trabada por las intervenciones absurdas del Estado, las mismas que se detectaron durante 1977 y 1987″, comentó en declaraciones que recoge Cadena 3.

Finalmente, comentó que “no hay alquimia monetaria que funcione si la economía no puede mandar las señales adecuadas a través del sistema de precios que regula la actividad privada”, cerró.