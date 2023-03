Piden que Aguas Cordobesas devuelva el dinero a los usuarios afectados por la rotura del caño

La rotura parcial de un caño de 1.600 milímetros de diámetro dejó sin agua a 160 mil vecinos de la zona sur de la ciudad de Córdoba desde el jueves hasta parte del domingo pasado. Por eso, el concejal de Encuentro Vecinal por Córdoba, Juan Pablo Quinteros, pidió que la empresa no cobre el servicio por los días afectados.

“Presentamos un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo le pida al Ente regulador de servicios públicos (Ersep) que le devuelva el dinero a los afectados”, indicó el político. En tanto, aseveró que la medida está explicita en el contrato entre la Municipalidad y la empresa.

Juan Pablo Quinteros. Foto: Bravo Nicolas

Por otro lado, el hombre busca que se labre el acta correspondiente a la empresa ya que el servicio no estuvo por más de 24 horas. “El Ersep no sólo está para avalar aumentos, sino para cumplir las otras funciones como por ejemplo la multa por la ausencia de servicio por más de 24 horas”, apuntó el candidato a intendente.

Quinteros apuntó contra el funcionamiento del Ersep

“Si la empresa no quiere hacer algo lógico como no cobrar el servicio no me preocupa porque tenemos un ente de control que tiene que velar por el buen funcionamiento”, aseveró Quinteros sobre la labor del ente.

“La multa no tiene por objeto que al Ersep le ingrese un dinero extra, sino que la empresa tome las medidas necesarias para evitar lo ocurrido y el mantenimiento de las redes”, concluyó.