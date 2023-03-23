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Aguas Cordobesas informó la rotura de un importante caño este jueves: los 171 barrios afectados

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Aguas Cordobesas informó que la rotura de un caño afecta a 171 sectores de la ciudad de Córdoba. (Freepik)
Aguas Cordobesas informó que la rotura de un caño afecta a 171 sectores de la ciudad de Córdoba. (Freepik)

La empresa confirmó la noticia a raíz del fuerte temporal. El listado completo de los sectores implicados.

Lucas Sismondo
Lucas Sismondo
jueves, 23 de marzo de 2023 hs

Aguas Cordobesas informó que en una de las curvas de monitoreo detectaron la rotura de un conducto de 1.600 milímetros de diámetro en la ciudad de Córdoba. Por este motivo, pidieron que una gran cantidad de barrios extremen los cuidados de sus reservas.

“En este momento, todos nuestros equipos están en la zona buscando el punto de escape, ya que gran parte de la traza se encuentra en campos afectados por la lluvia, lo que dificulta su ubicación”, detallaron sobre la problemática ubicada entre la Planta Los Molinos y la Estación elevadora Sur.

Coti Sorokin y Bándalos Chinos estrenaron el videoclip de "Porcelana china".
Coti Sorokin y Bándalos Chinos estrenaron el videoclip de "Porcelana china". Foto: Guido Adler
Aguas Cordobesas compartió un mapa con las zonas afectadas.
Aguas Cordobesas compartió un mapa con las zonas afectadas. Foto: Aguas Cordobesas

“Solicitamos a los vecinos de la zona sur, extremar el cuidado de la reserva de sus tanques de agua, utilizándola para las actividades básicas de higiene, bebida y alimentación, mientras dure esta situación”, pidieron desde la empresa prestadora del servicio.

Uno por uno, el listado con los 171 barrios afectados

  1. 1º DE MAYO
  2. 23 DE ABRIL
  3. 25 DE MAYO
  4. 4 DE FEBRERO
  5. ACHAVAL PEÑA
  6. ACOSTA
  7. ALMIRANTE BROWN
  8. ALTAMIRA
  9. ALTO ALBERDI
  10. ALTOS SUD DE SAN VICENTE
  11. AMPLIACIÓN 1º DE MAYO
  12. AMPLIACIÓN ALTAMIRA
  13. AMPLIACIÓN EMPALME
  14. AMPLIACIÓN GENERAL ARTIGAS
  15. AMPLIACIÓN JARDÍN ESPINOSA
  16. AMPLIACIÓN KENNEDY
  17. AMPLIACIÓN SAN FERNANDO
  18. AMPLIACIÓN SAN PABLO
  19. AMPLIACIÓN VÉLEZ SARSFIELD
  20. AVENIDA
  21. BAJADA SAN ROQUE
  22. BELLA VISTA
  23. BELLA VISTA OESTE
  24. BENJAMÍN POLICARPIO CABRAL
  25. BETANIA
  26. BIALET MASSÉ
  27. BOEDO
  28. CABAÑA DEL PILAR
  29. CABO FARINA
  30. CÁCERES
  31. CALIFORNIA
  32. CAMINO A 60 CUADRAS
  33. CAMINO A SAN CARLOS
  34. CAMINO A VILLA POSE
  35. CARBO
  36. CAROLA LORENZINI
  37. CENTRO
  38. CERVECEROS
  39. CIUDAD UNIVERSITARIA
  40. CIUDADELA
  41. CLAROS DEL BOSQUE
  42. COLINAS DE BELLA VISTA
  43. COLINAS DE VÉLEZ SARSFIELD
  44. COLON
  45. COLONIA LOLA
  46. COMERCIAL
  47. CORRAL DE PALOS
  48. CRISOL NORTE
  49. CRISOL SUD
  50. CUPANI
  51. DE MIS SUEÑOS
  52. DEÁN FUNES
  53. EJERCITO ARGENTINO
  54. EL CABILDO
  55. EL CARMELO
  56. EL QUEBRACHO
  57. EL VIEJO ALGARROBO
  58. EMAUS
  59. EMPALME
  60. EMPALME CASAS DE OBREROS Y EMPLEADOS
  61. ESTACIÓN FERREYRA
  62. EVITA
  63. FERRER
  64. FERREYRA
  65. FERROVIARIO  MITRE
  66. FINCAS DEL SUR
  67. GENERAL ARTIGAS
  68. GUEMES
  69. HORIZONTE
  70. INAUDI
  71. INDUSTRIAL ESTE
  72. IPONA
  73. IRUPE
  74. ITUZAINGO
  75. ITUZAINGO ANEXO
  76. ITUZAINGO II
  77. JARDÍN
  78. JARDÍN DEL PILAR
  79. JARDÍN DEL SUD
  80. JARDÍN ESPINOSA
  81. JARDÍN HIPÓDROMO
  82. JOCKEY
  83. JOCKEY CLUB
  84. JOSÉ HERNANDEZ
  85. JOSÉ IGNACIO DIAZ 1ª, 2ª Y 3A SECCION
  86. JOSÉ IGNACIO
  87. RUCCI
  88. KENNEDY
  89. LA CARBONADA
  90. LAS CAÑITAS
  91. LAS CAÑUELAS
  92. LAS FLORES
  93. LAS HUERTILLAS
  94. LAS LILAS
  95. LOS CEIBOS
  96. LOS EUCALIPTUS
  97. LOS FRESNOS
  98. LOS JOSEFINOS
  99. LOS OLMOS SUD
  100. LOS SAUCES
  101. MAIPU 1ª Y 2ª SECCION
  102. MALDONADO
  103. MARCOS SASTRE
  104. MAURIZI
  105. MIRADOR
  106. MIRALTA
  107. MIRIZI
  108. MULLER
  109. NICOLAS AVELLANEDA
  110. NUESTRO HOGAR III
  111. NUEVA CÓRDOBA
  112. NUEVA CÓRDOBA ANEXA
  113. O.S.N.
  114. OBISPO ANGELELLI
  115. OBSERVATORIO
  116. OÑA
  117. PARQUE ALAMEDA
  118. PARQUE ATLÁNTICA
  119. PARQUE CAPITAL
  120. PARQUE LATINO
  121. PARQUE LOS MOLINOS
  122. PARQUE SAN CARLOS
  123. PARQUE SAN VICENTE
  124. PARQUE SARMIENTO
  125. PARQUE VÉLEZ SARSFIELD
  126. PASO DE LOS ANDES
  127. PORTAL DE CÓRDOBA
  128. POSTA DE VARGAS
  129. QUINTAS DE FERREYRA
  130. QUINTAS DE FLORES
  131. QUINTAS DE ITALIA
  132. QUINTAS DEL SUR
  133. RAMON J. CARCANO
  134. RENACIMIENTO
  135. RESIDENCIAL OLIVOS
  136. RESIDENCIAL SAN CARLOS
  137. RESIDENCIAL VÉLEZ SARSFIELD RIVADAVIA
  138. ROCIO DEL SUR
  139. ROGELIO MARTÍNEZ
  140. S.E.P.
  141. SAN ANTONIO
  142. SAN CAYETANO
  143. SAN DANIEL
  144. SAN FELIPE
  145. SAN FERNANDO
  146. SAN FRANCISCO
  147. SAN JAVIER
  148. SAN LORENZO
  149. SAN PABLO
  150. SAN VICENTE
  151. SANTA ANA RESIDENCIAL
  152. SANTA ISABEL 2A SECCION
  153. SANTA RITA
  154. SANTA ROSA RESIDENCIAL
  155. SARMIENTO
  156. SUAREZ
  157. TALLERES SUD
  158. TEJAS DE LA CANDELARIA
  159. TEJAS DEL SUR
  160. URQUIZA
  161. VALLE CERCANO
  162. VILLA ARGENTINA
  163. VILLA BUSTOS
  164. VILLA CORONEL OLMEDO
  165. VILLA EL LIBERTADOR
  166. VILLA EUCARISTICA
  167. VILLA REVOL
  168. VILLA REVOL ANEXO
  169. VILLA RIVADAVIA ANEXO “A”
  170. VILLA SAN CARLOS
  171. VILLA SAN ISIDRO

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