Aguas Cordobesas informó la rotura de un importante caño este jueves: los 171 barrios afectados

La empresa confirmó la noticia a raíz del fuerte temporal. El listado completo de los sectores implicados.
Aguas Cordobesas informó que en una de las curvas de monitoreo detectaron la rotura de un conducto de 1.600 milímetros de diámetro en la ciudad de Córdoba. Por este motivo, pidieron que una gran cantidad de barrios extremen los cuidados de sus reservas.
“En este momento, todos nuestros equipos están en la zona buscando el punto de escape, ya que gran parte de la traza se encuentra en campos afectados por la lluvia, lo que dificulta su ubicación”, detallaron sobre la problemática ubicada entre la Planta Los Molinos y la Estación elevadora Sur.
“Solicitamos a los vecinos de la zona sur, extremar el cuidado de la reserva de sus tanques de agua, utilizándola para las actividades básicas de higiene, bebida y alimentación, mientras dure esta situación”, pidieron desde la empresa prestadora del servicio.
Uno por uno, el listado con los 171 barrios afectados
- 1º DE MAYO
- 23 DE ABRIL
- 25 DE MAYO
- 4 DE FEBRERO
- ACHAVAL PEÑA
- ACOSTA
- ALMIRANTE BROWN
- ALTAMIRA
- ALTO ALBERDI
- ALTOS SUD DE SAN VICENTE
- AMPLIACIÓN 1º DE MAYO
- AMPLIACIÓN ALTAMIRA
- AMPLIACIÓN EMPALME
- AMPLIACIÓN GENERAL ARTIGAS
- AMPLIACIÓN JARDÍN ESPINOSA
- AMPLIACIÓN KENNEDY
- AMPLIACIÓN SAN FERNANDO
- AMPLIACIÓN SAN PABLO
- AMPLIACIÓN VÉLEZ SARSFIELD
- AVENIDA
- BAJADA SAN ROQUE
- BELLA VISTA
- BELLA VISTA OESTE
- BENJAMÍN POLICARPIO CABRAL
- BETANIA
- BIALET MASSÉ
- BOEDO
- CABAÑA DEL PILAR
- CABO FARINA
- CÁCERES
- CALIFORNIA
- CAMINO A 60 CUADRAS
- CAMINO A SAN CARLOS
- CAMINO A VILLA POSE
- CARBO
- CAROLA LORENZINI
- CENTRO
- CERVECEROS
- CIUDAD UNIVERSITARIA
- CIUDADELA
- CLAROS DEL BOSQUE
- COLINAS DE BELLA VISTA
- COLINAS DE VÉLEZ SARSFIELD
- COLON
- COLONIA LOLA
- COMERCIAL
- CORRAL DE PALOS
- CRISOL NORTE
- CRISOL SUD
- CUPANI
- DE MIS SUEÑOS
- DEÁN FUNES
- EJERCITO ARGENTINO
- EL CABILDO
- EL CARMELO
- EL QUEBRACHO
- EL VIEJO ALGARROBO
- EMAUS
- EMPALME
- EMPALME CASAS DE OBREROS Y EMPLEADOS
- ESTACIÓN FERREYRA
- EVITA
- FERRER
- FERREYRA
- FERROVIARIO MITRE
- FINCAS DEL SUR
- GENERAL ARTIGAS
- GUEMES
- HORIZONTE
- INAUDI
- INDUSTRIAL ESTE
- IPONA
- IRUPE
- ITUZAINGO
- ITUZAINGO ANEXO
- ITUZAINGO II
- JARDÍN
- JARDÍN DEL PILAR
- JARDÍN DEL SUD
- JARDÍN ESPINOSA
- JARDÍN HIPÓDROMO
- JOCKEY
- JOCKEY CLUB
- JOSÉ HERNANDEZ
- JOSÉ IGNACIO DIAZ 1ª, 2ª Y 3A SECCION
- JOSÉ IGNACIO
- RUCCI
- KENNEDY
- LA CARBONADA
- LAS CAÑITAS
- LAS CAÑUELAS
- LAS FLORES
- LAS HUERTILLAS
- LAS LILAS
- LOS CEIBOS
- LOS EUCALIPTUS
- LOS FRESNOS
- LOS JOSEFINOS
- LOS OLMOS SUD
- LOS SAUCES
- MAIPU 1ª Y 2ª SECCION
- MALDONADO
- MARCOS SASTRE
- MAURIZI
- MIRADOR
- MIRALTA
- MIRIZI
- MULLER
- NICOLAS AVELLANEDA
- NUESTRO HOGAR III
- NUEVA CÓRDOBA
- NUEVA CÓRDOBA ANEXA
- O.S.N.
- OBISPO ANGELELLI
- OBSERVATORIO
- OÑA
- PARQUE ALAMEDA
- PARQUE ATLÁNTICA
- PARQUE CAPITAL
- PARQUE LATINO
- PARQUE LOS MOLINOS
- PARQUE SAN CARLOS
- PARQUE SAN VICENTE
- PARQUE SARMIENTO
- PARQUE VÉLEZ SARSFIELD
- PASO DE LOS ANDES
- PORTAL DE CÓRDOBA
- POSTA DE VARGAS
- QUINTAS DE FERREYRA
- QUINTAS DE FLORES
- QUINTAS DE ITALIA
- QUINTAS DEL SUR
- RAMON J. CARCANO
- RENACIMIENTO
- RESIDENCIAL OLIVOS
- RESIDENCIAL SAN CARLOS
- RESIDENCIAL VÉLEZ SARSFIELD RIVADAVIA
- ROCIO DEL SUR
- ROGELIO MARTÍNEZ
- S.E.P.
- SAN ANTONIO
- SAN CAYETANO
- SAN DANIEL
- SAN FELIPE
- SAN FERNANDO
- SAN FRANCISCO
- SAN JAVIER
- SAN LORENZO
- SAN PABLO
- SAN VICENTE
- SANTA ANA RESIDENCIAL
- SANTA ISABEL 2A SECCION
- SANTA RITA
- SANTA ROSA RESIDENCIAL
- SARMIENTO
- SUAREZ
- TALLERES SUD
- TEJAS DE LA CANDELARIA
- TEJAS DEL SUR
- URQUIZA
- VALLE CERCANO
- VILLA ARGENTINA
- VILLA BUSTOS
- VILLA CORONEL OLMEDO
- VILLA EL LIBERTADOR
- VILLA EUCARISTICA
- VILLA REVOL
- VILLA REVOL ANEXO
- VILLA RIVADAVIA ANEXO “A”
- VILLA SAN CARLOS
- VILLA SAN ISIDRO