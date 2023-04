Periodista de Telefe Córdoba cubría una marcha por la inseguridad y presenció un violento robo

Los episodios de inseguridad no dan tregua en Córdoba, por eso varios vecinos del barrio Yapeyú se movilizaron para exigir que las autoridades actúen; pero lo que no esperaban era que en ese mismo momento ocurra un violento robo: golpearon a una mujer para sacarle su celular.

El hecho fue presenciado por un periodista de Telefe, que estaba cubriendo el reclamo de los vecinos. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que dos motochoros abordaron a la mujer y su hijo de nueve años en calle Achupallas.

Video: un asalto en vivo mientras vecinos reclamaban seguridad en Telefe Córdoba

El ladrón que se bajó de la moto, mientras su cómplice esperaba en el rodado, le manoteó una bolsa negra en la que la mujer llevaba el celular.

Tras un forcejeo, el asaltante le pegó hasta que la víctima soltó el aparato. Luego, los delincuentes huyeron. “Me acaban de robar, de pegar en la cabeza por un celular que está roto”, dijo la mujer al canal.

“Viene y me pega. No le importó nada. No se puede vivir ya”, agregó muy nerviosa y mencionó que en Yapeyú los robos son todo el tiempo.