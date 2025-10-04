Perdió un juicio con el cordobés “negro Onty”, ex Gran Hermano, y deberá pagarle por daños y perjuicios

Esteban Hernán Ontivero, mas conocido como “negro Onty”, fue el primer eliminado de Gran Hermano 2024. Apenas salió de la casa, el cordobés recibió una acusación en las redes sociales por parte de una mujer, quien lo increpó por abandonarla junto a su hijo en camino.

La expareja del hombre posteo un mensaje donde aseguró que dejó a “su hijo por nacer”. El texto escaló rápidamente y terminó con un fallo a favor del exparticipante del reality. Ahora, por decisión de la Justicia, la mujer deberá pagarle un resarcimiento económico por daños y perjuicios y hacer una disculpa pública aclarando que realizó una falsa acusación.

“En la publicación que se viralizó, la joven decía que mi cliente la había abandonado con un avanzado estado de embarazo para irse de vacaciones a Buenos Aires, en busca de fama”, expresó el abogado de Ontivero, Andrés Ribotta Falco, en diálogo con Otro Punto.

La situación tuvo fuertes repercusiones en la vida del exparticipante de Gran Hermano. “En una oportunidad, fue a un boliche nocturno y una mujer lo increpó ‘Andate de acá negro de mier$#, volvete a tu casa’”, expresó el letrado.

El 14 de agosto de 2024, Onty radicó una demanda por daños y perjuicios en el Juzgado Civil y de Familia de Tercera Nominación, secretaría número cinco, a cargo de la jueza López Selene.

“Hubo dos instancias de mediación, en la primera se ausentó y posteriormente compareció pero no hubo acuerdo porque no se cumplió con lo que Ontivero pedía que eran disculpas públicas e indemnización por los daños causados”, explicó Ribotta Falco sobre el proceso.

“Si bien esta mujer borró su cuenta de Twitter, una pericia informática consiguió recuperar la información que contenía y demostró que era de su autoría. Además, nosotros aportamos numerosos links que reproducen sus dichos injuriosos”, indicó el letrado.

El 24 de septiembre, la jueza le ordenó a la ex pareja de Ontivero darle una indemnización de 1.825.000 pesos. El monto es el resultado de la suma de 1.300.000 pesos por daño moral y 525.000 por los daños emergentes.