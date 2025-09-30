Peña, buffet gastronómico y entrada gratis: una fiesta patronal en Córdoba inaugura octubre

Una localidad en el interior de la provincia de Córdoba confirmó la fecha de su fiesta patronal, que inaugura octubre con los brazos abiertos para locales y turistas. En esta oportunidad, anunció que tendrá peña, buffet gastronómico y entrada gratis.

La Municipalidad de Los Cocos informó que este viernes 3 de octubre será el cierre de sus "Fiestas Patronales Santa Teresita 2025″. Las celebraciones comenzaron el miércoles 24 de septiembre y a lo largo de la semana tuvieron diversas actividades.

Pero los organizadores del evento se guardaron lo mejor para el final. Desde las 11, una misa, una procesión, una bendición final y un sorteo de una canasta familiar abrirán la jornada.

A partir de las 13, el Club Atlético Los Cocos será el escenario de la Gran Peña Patronal. Los artistas invitados son Emanuel El Andariego, Grupo Orejano, Llankay Folk, Aymara e Impacto 22. En paralelo, las instituciones locales estarán a cargo de un buffet con diferentes comidas y bebidas.

Cómo llegar a Los Cocos desde Córdoba

Para llegar a Los Cocos desde la ciudad de Córdoba, es necesario tomar el Camino del Cuadrado y luego seguir por la Ruta Nacional 38. En colectivo, con la empresa Sarmiento hasta La Cumbre y de allí, es necesario tomar un interurbano hasta Los Cocos.