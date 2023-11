Paulo Dybala reveló que casi se suspende la propuesta de casamiento a Oriana Sabattini y cómo se orquestó

Paulo Dybala y Oriana Sabattini anunciaron que se casarán a través de un bello posteo en sus cuentas de Instagram y con el correr de los días se conoció la fantástica propuesta que tuvo lugar en la Fontana Di Trevi de Roma. Sin embargo, la escena sacada de película estuvo al borde de la suspensión, según reveló el cordobés.

“¿Cómo fue la propuesta de matrimonio a Oriana?”, “¿Cómo hicieron para que ella no se de cuenta de que Paredes los estaba filmando?”, consultó el periodista Gastón Edul vía streaming con el jugador nacido en Instituto. Entre risas, confesó que todo “llevó un tiempo” porque tuvo que planearlo y esperar a la llegada de algunos amigos.

“Yo quería que sea ahí , quería sorprenderla”, recordó con énfasis el delantero sobre el reconocido lugar que eligió para hacer la trascendental propuesta. En este contexto, contó que Álvaro Morata era uno de “todos cómplices de la sorpresa y la única que no sabia era Oriana”

DYBALA CONTÓ QUE CASI SE SUSPENDE LA PROPUESTA A ORIANA Y DÓNDE SERÁ SU CASAMIENTO

En este sentido, Edul preguntó por la cena previa y cómo Oriana no se enteró. “Jodíamos porque Oriana no sabía y hacíamos indirectas, pero nunca las agarró”. Paralelamente, indicó haberse preocupado cuando comenzó a llover. “En un momento se largó a llover con todo y dije no, me parece que se suspende eh´´.

Pero todo terminó con un final feliz que se hizo viral en todas las redes. Por último, contextualizó que ambos tienen una vida compleja y será difícil elegir un día del calendario para la fiesta del casamiento. “Es difícil por las competiciones, pero la idea es hacerlo en Argentina para estar con nuestra familia y nuestros amigos”, cerró.