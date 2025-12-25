Pancita y regalos: las fotos navideñas de Paulo Dybala y Cuti Romero

Paulo Dybala y Cristian “Cuti” Romero fueron los dos primeros cordobeses de la Selección Argentina campeona del mundo en desear feliz Navidad. Ambos subieron fotos navideñas en las que se pueden ver una pancita de embarazada y regalos por todos lados.

Las fotos navideñas de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La Joya y Oriana Sabatini celebraron una tranquila Nochebuena en Roma, que será la última de a dos. La actriz, modelo y cantante tendrá su primer hijo con el futbolista, que nacería a inicios de marzo de 2026.

Oriana Sabatini mostró su pancita esta Navidad.

“Feliz Navidad a todos. Que puedan disfrutan con sus familias y amigos. Nosotros disfrutando la última de a dos.. los queremos”, palpitó Dybala, quien subió la imagen con el avance del embarazo.

Las fotos navideñas de Cuti Romero y Karen Cavaller

“Cuti” Romero aprovechó la ausencia del Boxing Day de la Premier League y celebró con su esposa Karen Cavaller, sus pequeños y algunos de sus amigos. "La Navidad nos recuerda que el mayor regalo es nuestra familia. Los amo mis amores“, reflexionó el capitán de Tottenham.

Cuti Romero destacó el valor de la familia en esta Navidad.

En paralelo, una galería de imágenes con Valentino y Lucy, sus pequeños, quienes sonrieron a la cámara. Alrededor, un enorme árbol de Navidad rodeado de presentes.