Pablo Vegetti y la racha que llevó desde Belgrano: la estadística que lo compara con Messi

La vigencia goleadora de Pablo Vegetti (36 años), al tope de la tabla en Belgrano en el ascenso en 2022 y en Primera en 2023, encontró continuidad en el Vasco da Gama de Río de Janeiro. Y es el máximo anotador del fútbol brasileño en 2025. Y en el podio de los argentinos con más goles, apenas por debajo de Lionel Messi.

El capitán de la Selección argentina comanda ese registro con nada menos que 25 impactos en 34 encuentros. Mientras que Vegetti convirtió 22 en 41 juegos. Por delante del cordobés Julián Álvarez, del Atlético Madrid, con 20 en 36 participaciones, contando también la Selección.

Pablo Vegetti marcó un golazo en la derrota histórica del Vasco da Gama ante el Flamengo, por 6-1, en el Brasileirao. (Prensa Vasco da Gama)

Vegetti muestra un promedio de 0,53 goles por partido, el sexto de los mejores al considerar los 12 jugadores argentinos con más goles anotados. Messi registra unpromedio de 0,73 goles por encuentro.

Lionel Messi

Bolavip Brasil consideró para el escalafón a jugadores argentinos activos en las siguientes ligas nacionales: Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Turquía, Estados Unidos, México, Arabia Saudita y Brasil, además de la Liga Argentina. Los números corresponden al año 2025, desde el 1 de enero hasta el 21 de agosto.

Julián Álvarez festejando su gol en el triunfo de Atlético de Madrid. (AP)

EL TOP TEN DE GOLEADORES ARGENTINOS