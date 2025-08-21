El esperado partido de la Selección Argentina contra Venezuela podría convertirse en la última vez que Lionel Messi juegue en el país con la camiseta albiceleste. Ante la enorme expectativa de los hinchas, la gran pregunta es cuándo y cómo saldrán a la venta las entradas.

Aunque la AFA aún no confirmó la fecha exacta, se especula con que la venta comience una semana antes del encuentro, como suele ocurrir en este tipo de partidos. La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma Deportick, que en los últimos años se convirtió en el canal oficial de comercialización de entradas para la Selección.

Lionel Messi, presente en el encuentro ante Venezuela.

En primera instancia, se espera que haya una preventa exclusiva para clientes de American Express, que suele habilitarse el día anterior al inicio de la venta general. Quienes adquieran tickets en esa instancia deberán retirarlos en el estadio, presentando el comprobante de compra y documentación.

Posteriormente, se abrirá la venta general en Deportick, con gran demanda asegurada, ya que se trataría de la despedida de Messi en Argentina. En esta etapa también se retirarán las entradas de forma presencial, a diferencia de otros espectáculos donde el ticket es digital.

En caso de que queden remanentes, habrá una tercera etapa a través de Afatickets, que ofrece la opción de tickets digitales que no requieren retiro en el estadio. Esta modalidad fue utilizada en algunos partidos previos y permite un acceso más ágil para los hinchas.

Se subasta la camiseta que Messi usó ante Croacia en las semifinales de Qatar 2022. (AP)

Ante la expectativa, la AFA recomienda a los fanáticos comprar únicamente por los canales oficiales para evitar fraudes y estafas. En partidos anteriores, la justicia debió intervenir por la venta de entradas falsas o duplicadas, lo que generó complicaciones a los asistentes.

El operativo de venta se combinará con un fuerte despliegue de seguridad y logística, ya que el partido no solo marcará un capítulo clave de las Eliminatorias, sino también un evento histórico en la carrera de Messi, quien podría despedirse del público argentino.

Los hinchas deberán estar atentos a los anuncios oficiales de la AFA en sus redes sociales y en el sitio oficial, donde se informarán las fechas exactas de inicio de la venta, los precios de las diferentes localidades y los requisitos para el retiro de los tickets.

Lionel Messi

La expectativa es enorme: se espera que las entradas se agoten en cuestión de horas y que el estadio luzca repleto para darle una última ovación al capitán que llevó a la Argentina a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.