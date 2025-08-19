Última oportunidad para ver a Messi en la Selección: entradas y precios para Argentina vs. Venezuela

El 4 de septiembre de 2025 podría ser una fecha histórica para el fútbol argentino. La Selección enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental, y todo indica que será el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. Aunque el astro rosarino no ha confirmado su retiro internacional, diversos reportes apuntan a que el Mundial 2026 podría ser su última gran cita, lo que realza el significado de este posible partido final en Buenos Aires.

Argentina ya está clasificada para el Mundial 2026, por lo que la doble fecha de septiembre se utiliza más como cierre de camino y homenaje que como urgencia competitiva. En cambio, su rival aún no está clasificado por lo que dejará todo en la cancha ante la necesidad de puntos.

Se subasta la camiseta que Messi usó ante Croacia en las semifinales de Qatar 2022. (AP)

La preventa de entradas aún no fue habilitada pero se especula con que las mismas estarían disponibles una semana antes del encuentro.

Cuánto salen las entradas para Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas

Según estimaciones, los precios de las entradas para ver a la Selección Argentina son los siguientes:

Sívori y Centenario Alta: $75.000

Sívori y Centenario Media: $108.000

San Martín y Belgrano Alta: $108.000

San Martín y Belgrano Baja: $200.000

San Martín y Belgrano Media: $210.000

Para evitar inconvenientes, se recomienda a los hinchas comprar las entradas únicamente a través de los canales oficiales y estar atentos a posibles advertencias sobre entradas falsas.

Este partido no solo representa una oportunidad para ver a Messi en acción, sino que también podría ser una despedida simbólica del astro en suelo argentino. Los fanáticos ya se preparan para una noche que promete ser inolvidable.

Para aquellos que no puedan asistir al estadio, se espera que el partido sea transmitido en vivo por televisión, permitiendo que más personas puedan ser testigos de este posible adiós de Messi en Argentina.

En resumen, el 4 de septiembre se perfila como una fecha clave en la historia del fútbol argentino. Con entradas limitadas y una gran expectativa, los fanáticos se preparan para rendir homenaje a uno de los más grandes ídolos que ha dado el deporte.

Para más información sobre la venta de entradas y detalles del partido, se recomienda visitar los canales oficiales de AFA.