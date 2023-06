Pablo Vegetti, indignado tras la derrota de Belgrano: “A esta altura desconfías de todo”

Por la fecha 20 de la Liga Profesional, Belgrano perdió ante Defensa y Justicia por 2 a 0. El Pirata volvió a caer de visitante y Pablo Vegetti apuntó contra el arbitraje. Es que, una mano en el área del Halcón de Varela despertó los pedidos de penal pero Sebastián Martínez decidió seguir con el juego.

Es por eso que, el goleador y figura del Celeste se quejó por esa mano que podría haber sido sancionada como penal en el segundo tiempo.

EL RECLAMO DE PABLO VEGETTI TRAS LA DERROTA DE BELGRANO

“Lamentablemente siguen siendo protagonistas los árbitros. Una mano que no cobra y es clarísima. Decisiones finas que son inentendibles. Uno no se quiere quejar de los árbitros, pero es siempre lo mismo. Hoy el equipo apareció, fue el partido visitante que mejor jugamos. Pero las jugadas finas no las revisan. Ya a esta altura desconfías de todo… La jugada es clara, es penal”, dijo Vegetti ante la prensa presente.

Y agregó: “Las dos manos de Independiente… No te querés quejar, pero si no te quejas pareces un bol... El árbitro me dice que pega en la cabeza. Es muy clara. Yo me quejo sin faltar el respeto, pero es el cuarto partido de visitante que pasan cosas. Te da bronca. Hay que decir las cosas. Son las mismas dos manos que nos cobran en Independiente. Es penal, cobrémosla. Hoy merecimos más y nos vamos con las manos vacías. Te da bronca”.

LAS CUATRO DERROTAS DE BELGRANO COMO VISITANTE

La mala racha del equipo celeste jugando afuera de Alberdi, empezó contra Independiente por la fecha 14 perdiendo 2 a 0 con goles de Martín Cauteruccio de penal. Luego derrotó 1 a 0 a Atlético Tucumán en el Gigante.

La segunda caída fue en la Bombonera, por la fecha 16. También fue 2 a 0 y los goles fueron de Martín Payero y Benedetto. Luego llegó el empate en Alberdi 1 a 1 en el clásico contra Talleres.

La tercer derrota fue en Vicente López. Jugando mal, Belgrano cayó ante Platense por la mínima diferencia con gol de Nicolás Servetto. Después derrotó a Vélez en Córdoba y en la noche del martes volvió a caer, ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.